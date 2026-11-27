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justiça Fachin prorroga inquérito de Jaques Wagner por mais 60 dias após pedido da PF Em junho, o senador, então líder do governo no Senado, foi alvo de uma das fases da Operação Compliance Zero

O ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou por mais 60 dias o inquérito que investiga o senador Jaques Wagner (PT-BA) no âmbito do caso do Banco Master, de Daniel Vorcaro. A decisão atende a um pedido da Polícia Federal, com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Em junho, o senador, então líder do governo no Senado, foi alvo de uma das fases da Operação Compliance Zero. A PF apura se ele atuou a favor dos interesses do Banco Master no Congresso em troca de vantagens indevidas. O parlamentar nega qualquer irregularidade.

A polícia suspeita da atuação de Wagner a favor de projetos de interesse do banqueiro Daniel Vorcaro em troca de benefícios, como um apartamento de luxo de R$ 2,4 milhões em Salvador e repasses a uma empresa de sua nora. O inquérito também identificou o pagamento de ingressos para um show no exterior.

"A Polícia Federal sustenta que, no curso das investigações, foram identificados elementos indicativos de recebimento de vantagem econômica indevidas pelo parlamentar, direta ou indiretamente, por intermédio de familiares, pessoas de confiança e estruturas societárias vinculadas ao grupo econômico investigado", diz a decisão do ministro André Mendonça que autorizou a operação contra o senador. No momento, a relatoria do caso está com Fachin.

Como contrapartida, segundo a investigação, houve a verificação de indícios de atuação do parlamentar em temas de interesse do Banco Master, "especialmente em matéria de crédito consignado, em relação ao limite de cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) e em iniciativa parlamentar voltada à fiscalização e controle da operação de aquisição do Banco Master pelo BRB", informou Mendonça na decisão de junho.

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