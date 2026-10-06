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ELEIÇÕES 2026 Fachin recebe coordenador da campanha de Flávio e líder do governo Lula no Senado após eleições As audiências ocorrem após o primeiro turno das eleições 2026, que resultou na quase duplicação da bancada do PL no Senado

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, recebe nesta tarde o coordenador de campanha do senador Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho (PL-RN), e a líder do governo Luiz Inácio Lula da Silva no Senado, Teresa Leitão (PT-PE). Os encontros estão marcados para as 13h e 14h desta terça, respectivamente.

As audiências ocorrem após o primeiro turno das eleições 2026, que resultou na quase duplicação da bancada do PL no Senado. Como mostrou o GLOBO, a onda bolsonarista garantiu larga vantagem para a direita emplacar suas pautas a partir de 2027. Já há um número próximo para negociar e buscar o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), uma bandeira do bolsonarismo.

Como mostrou o Globo, o tamanho da bancada do PL no Senado gerou preocupação em uma ala do STF sobre o avanço de pedidos de impeachment de ministros da Corte. A avaliação deste grupo é que a composição que saiu das urnas deve gerar um ambiente mais hostil no Congresso. Outros integrantes do tribunal, contudo, afirmam considerar prematuro antecipar um cenário de confronto.

A intensificação da pauta do impeachment de ministros do STF também foi tema de conversas na sala do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) da qual integrantes das Cortes superiores acompanharam a totalização dos votos neste domingo. Em comentários reservados, ministros se diziam preocupados com o tema e com o avanço de outros projetos da extrema-direita que possam enfraquecer o Judiciário.

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