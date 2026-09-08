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justiça Fachin recebe ministro da Justiça e Messias no STF após Mendonça afastar chefe da PF Encontro com Wellington César Lima e Silva e o advogado-geral da União foi incluído na agenda do presidente do Supremo para esta terça-feira (8)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, recebe nesta terça-feira o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, e o advogado-geral da União, Jorge Messias, em meio à crise aberta entre a Corte e a Polícia Federal após a decisão do ministro André Mendonça de afastar o diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues.

A audiência foi incluída de última hora na agenda oficial de Fachin e está marcada para as 14h30, na sede do Supremo. A agenda não informa o assunto que será tratado, mas o encontro ocorre no momento em que a Advocacia-Geral da União (AGU) prepara um recurso contra a decisão de Mendonça para tentar manter Andrei no comando da PF.

A reunião também acontece no momento em que Fachin, que vem sendo criticado internamente no STF, tem buscado atuar para administrar a escalada da crise no tribunal.

A tensão aumentou após Mendonça determinar o afastamento de Andrei e do diretor de Inteligência da PF, Leandro Almada, no âmbito dos desdobramentos das investigações sobre o Banco Master.

A decisão de Mendonça foi submetida à Segunda Turma do STF e já obteve maioria para ser referendada, com os votos do próprio relator, de Luiz Fux e de Kassio Nunes Marques.

O julgamento, no entanto, foi interrompido por um pedido de vista de Gilmar Mendes. Dias Toffoli ainda não votou, e a liminar que determinou o afastamento segue em vigor.

Nesta terça-feira, a crise ganhou um novo capítulo com uma reação conjunta da cúpula da Polícia Federal. Diretores da corporação divulgaram uma nota em apoio a Andrei e Almada, repudiaram as acusações de atuação "não republicana" e colocaram seus cargos à disposição do diretor-geral substituto.

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