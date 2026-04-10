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Justiça Fachin reconhece divergências no STF sobre mandato-tampão no Rio Ministro participa de agenda na capital fluminense com o presidente do TJRJ e governador interino Ricardo Couto

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, comentou as divergências internas entre os ministros da Corte durante o julgamento sobre a eleição para um mandato-tampão no Rio de Janeiro.

O magistrado reconheceu que há diferentes interpretações, mas vai prevalecer o posicionamento final dentro do colegiado. A declaração foi dada durante agenda com o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), Ricardo Couto, que permanece interinamente no comando do Palácio Guanabara.

— Eu imagino que todo o colegiado tenha, obviamente, compreensões distintas. Os repórteres, quando estão na redação do jornal, nem todos têm a mesma compreensão sobre os mesmos fatos. Imagino os senhores, magistrados, julgando essa matéria. Mas o importante é que o colegiado se pronunciou. Nós demos a esse tema a importância que ele tinha, praticamente paramos a pauta do Supremo Tribunal Federal para julgar essa matéria e dar o devido encaminhamento — disse.

Em tom metafórico, o ministro comparou as divergências no tribunal ao funcionamento do corpo humano:

— Sístoles e diástoles têm tanto para o cardiologista quanto para o juiz — concluiu.

Fachin também afirmou que a decisão da Corte de manter Couto no exercício do governo estadual do Rio seguirá válida até a publicação do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a inelegibilidade do governador Cláudio Castro.

Ao comentar o tema durante evento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na sede do TJRJ, Fachin reforçou que o Supremo já definiu os limites da decisão tomada na véspera e que caberá a ele, como presidente da Corte, garantir o cumprimento do entendimento firmado pelo plenário.

— O Supremo Tribunal Federal foi até onde nós decidimos ontem. Ou seja, enquanto aguardamos a publicação do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo entendeu que o governador em exercício é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Essa é a decisão do Supremo de ontem, que me cabe como presidente cumprir, e eu farei isso — afirmou.

A decisão ocorre em meio à expectativa de eleição de um novo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj), o que poderia alterar a linha sucessória do governo estadual. Ainda assim, o STF optou por manter o atual arranjo institucional até a conclusão do processo eleitoral.

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