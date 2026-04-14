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CPI Fachin repudia inclusão de ministros do STF em relatório da CPI Fachin ressalta, por outro lado, que as comissões parlamentares de inquérito são instrumentos legítimos de fiscalização

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Edson Fachin, divulgou nesta terça-feira (14) uma nota em que repudia a inclusão dos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes no relatório final da CPI do Crime Organizado. No texto, Fachin classifica como “indevida” a menção aos colegas e afirma que eventuais desvios de finalidade de comissões parlamentares podem ameaçar direitos fundamentais.

“A Presidência do Supremo Tribunal Federal repudia de forma enfática a indevida inclusão e o alegado envolvimento” dos ministros no relatório, afirma a nota, que foi divulgada após a CPI não ter votos suficientes nesta terça-feira para aprovar o relatório final do senador Alessandro Vieira (MDB-SE).

Fachin ressalta, por outro lado, que as comissões parlamentares de inquérito são instrumentos legítimos de fiscalização, desde que atuem dentro dos limites constitucionais e da pertinência temática que justificou sua criação. Segundo ele, quando há desvio desse escopo, há risco institucional.

“Desvios de finalidade temática dessas comissões enfraquecem os pilares democráticos e ameaçam os direitos fundamentais de qualquer cidadão”, diz o texto.

Na manifestação, o presidente do STF também falou sobre a necessidade de respeito à independência entre os Poderes e disse que a atuação das instituições deve observar responsabilidade e os parâmetros constitucionais.

"O Supremo Tribunal Federal reafirma que seguirá firme em sua missão de guardar a Constituição e proteger as liberdades democráticas", escreveu Fachi.

Mais cedo nesta terça-feira, antes da nota de Fachin, ministros do Supremo reagiram ao relatório da CPI do Crime Organizado.. Críticas ao documento dominaram o início da sessão da Segunda Turma da Corte, nesta tarde, enquanto o colegiado no Senado analisava o teor do texto.

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