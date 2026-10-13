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ex-presidente Fachin se reúne com diretor-geral da PF e recebe relatório com menções a ministros no caso Master Na reunião, deve ser debatido o relatório que Fachin havia determinado no início do mês à PF, com todas as informações relacionadas ao episódio, "sem exceção de pessoa"

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, tem uma audiência marcada com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, às 17h desta terça-feira sobre as menções de integrantes da Corte no caso Master, especialmente a partir de mensagens do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e de seus operadores.

Na reunião, deve ser debatido o relatório que Fachin havia determinado no início do mês à PF, com todas as informações relacionadas ao episódio, “sem exceção de pessoa”. Na época, o presidente do STF enviou um ofício a Andrei defendendo a apuração de eventuais fatos envolvendo integrantes da Corte no caso Banco Master.

“A propósito, sem prejuízo de procedimentos em andamento, cumpre-me esclarecer que, apenas chegue a esta Presidência relatório, expediente ou conjunto de informações dessa natureza onde tenham sido apresentados integralmente, sem exceção de pessoa, os fatos correlatos, serão dados os encaminhamentos devidos”, disse Fachin no documento.

Na ocasião, o presidente do STF também destacou que o objetivo seria assegurar que “todos os fatos sejam devidamente esclarecidos, sem qualquer exceção de fato ou de pessoa”. "A preservação da confiança pública nas instituições exige que eventuais ilícitos sejam investigados com seriedade, transparência e respeito à ordem constitucional”, afirmou.

Quando atribuiu ao ministro André Mendonça suposta parcialidade na condução do caso Master, o ministro Alexandre de Moraes indicou que haveria menções, no celular de investigados, a outros integrantes do STF. Além dele e de Mendonça, foram citados Gilmar Mendes, Luiz Fux, Dias Toffoli e Kassio Nunes Marques, registrou o despacho enviado a Fachin no mês passado.

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