PRESIDENTE DO STF Fachin sinaliza preocupação com segurança e relação entre Judiciário e sociedade Ministro debateu combate ao crime organizado com presidente do Tribunal do Mercosul e recebeu presidentes de tribunais superiores

No primeiro dia de sua gestão à frente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Edson Fachin demonstrou preocupação com dois temas centrais: a segurança pública, especialmente nas fronteiras, e a necessidade de estreitar os laços entre o Judiciário e a sociedade brasileira.

Em sua primeira agenda institucional, Fachin recebeu o presidente do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul (TPR), Eladio Loizaga, para discutir estratégias de integração no combate ao tráfico de drogas e ao contrabando na América do Sul.

O encontro teve como foco o fortalecimento da cooperação entre as cortes constitucionais diante de desafios comuns, como o crime organizado transnacional.

— A atuação normal e adequada dos tribunais é essencial para enfrentar ameaças que não respeitam fronteiras — afirmou Fachin, ao defender a retomada de fóruns de debate entre os tribunais do Mercosul.

Ainda na terça-feira, o ministro se reuniu com presidentes e representantes de todos os tribunais superiores e cortes estaduais, federais, militares, eleitorais e trabalhistas.

Estiveram presentes o vice-presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes; a ministra Cármen Lúcia, que preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE); o ministro Herman Benjamin, presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ); o ministro Vieira de Mello Filho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST); a ministra Maria Elizabeth Rocha, presidente do Superior Tribunal Militar (STM); e o corregedor nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell.

Nos encontros, Fachin reiterou o compromisso com o diálogo e a atuação conjunta dos gestores da Justiça brasileira para enfrentar o que classificou como uma “clivagem” entre o Judiciário e a sociedade.

— Essa é uma sinalização de abertura ao diálogo franco, com o devido respeito à autonomia e à competência constitucional de cada tribunal — disse. — Mas é também um convite para nos auxiliar a diagnosticar o presente e encontrar caminhos para essa clivagem.

Fachin também anunciou medidas voltadas ao enfrentamento da desigualdade racial, à transparência institucional e ao fortalecimento da integridade do sistema de Justiça. Entre as iniciativas estão a criação do Observatório de Integridade e Transparência, o Mutirão Racial e o apoio à implementação do plano “Pena Justa”, voltado à reinserção social de egressos do sistema prisional.

