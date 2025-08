A- A+

Celebração Faculdade de Direito do Recife e IAP anunciam projeto para celebrar 200 anos da instituição Evento no dia 11 de agosto marca também a volta da sede do IAP à FDR, onde a entidade iniciou suas atividades em 1851

A Faculdade de Direito do Recife (FDR/UFPE) e o Instituto dos Advogados de Pernambuco (IAP) realizam na próxima segunda-feira (11), às 18h30, uma cerimônia conjunta que marca três datas simbólicas para a história do Direito no país. O evento, que será realizado no Salão Nobre da Faculdade, celebra o aniversário da fundação dos cursos jurídicos no Brasil, o lançamento do Projeto 200 Anos da FDR e a formalização da volta da sede do IAP para o prédio da Faculdade, onde o instituto iniciou suas atividades há mais de 170 anos.

A escolha do 11 de agosto remete à data em que, em 1827, foram criados os dois primeiros cursos de Direito do país: um em São Paulo e outro em Olinda, que mais tarde foi transferido para o Recife. “É uma data extremamente relevante. Foi no dia 11 de agosto que o imperador assinou o ato que criou os primeiros cursos jurídicos no país. Foi a partir desse ato que toda a tradição jurídica brasileira teve início”, afirmou a presidente do IAP, Érika Ferraz. “Por aqui passaram muitos juristas famosos, brilhantes inclusive: Pontes de Miranda, Castro Alves, Rui Barbosa. Todos estudaram na Faculdade de Direito”, acrescentou.

O evento será marcado pelo lançamento do Projeto 200 Anos da FDR, um calendário de atividades que irá até 2027, quando a Faculdade completa seu bicentenário. A iniciativa será apresentada pelo diretor da instituição, professor Torquato de Castro Júnior, em parceria com o Instituto dos Advogados de Pernambuco.

Sede

Além disso, será anunciada oficialmente a instalação da nova sede do IAP nas dependências da FDR. Fundado em 1851, o instituto é o segundo mais antigo do país, anterior à criação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), e já funcionou nas instalações da Faculdade em sua fase inicial. “No dia 11 vamos formalizar essa decisão. Os trâmites jurídicos já começaram, porque, como se trata de uma instituição federal, há necessidade de documentação específica. O reitor Alfredo Gomes já está ciente e deu o aval. Então, está tudo caminhando”, afirmou Érika.

“Esse retorno simboliza uma aliança que reforça a tradição jurídica de Pernambuco. É a junção da história da faculdade, como berço do Direito brasileiro, com os movimentos jurídicos que o Instituto representa. É uma parceria que busca valorizar e fortalecer essa conexão entre a academia e a advocacia", disse.

De acordo com a presidente, a presença do instituto dentro da faculdade deve contribuir para o fortalecimento das discussões teóricas e acadêmicas no meio jurídico.

“A faculdade é um espaço ideal para debates teóricos e discussões jurídicas, que é o que o Instituto se propõe a fazer. Além disso, é bom também para a própria Universidade, pois damos visibilidade com os eventos, contribuímos com a formação jurídica, com seminários e discussões de alto nível”, ressaltou.

Nos últimos anos, a parceria entre as duas instituições já vinha sendo retomada com a realização de eventos conjuntos. Segundo Ferraz, a Faculdade tem sido solícita e colaborativa.

“Já realizamos eventos importantes no local. No início do ano, trouxemos o jurista português Menezes Cordeiro, uma referência internacional, e o evento foi lá. Trouxemos também o ministro Edson Fachin para celebrar os 174 anos do Instituto – também na Faculdade. Ou seja, esse retorno já vem acontecendo na prática”, afirmou.

Evento

O evento da próxima segunda-feira deve contar com a presença do reitor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Alfredo Gomes, além de presidentes de tribunais, desembargadores, ministros e outras autoridades locais. A governadora Raquel Lyra (PSD) também foi convidada. A ideia, segundo Ferraz, é dar visibilidade à história institucional das duas entidades. “São instituições seculares que estão vivas até hoje. A faculdade funciona até hoje, o Instituto também”, afirmou

