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Eleições 2026 Faculdades privadas dizem que Caiado revela desconhecimento sobre cursos de Medicina Na ocasião, Caiado disse que "a pulverização de faculdades de Medicina no Brasil inteiro, para todo lado, vira um verdadeira bet institucionalizada no Brasil"

A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes) afirmou, em nota enviada ao Broadcast Político nesta quinta-feira, 20, que o candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, revela "desconhecimento" ao falar sobre a formação médica no País.



A entidade, que representa 5,3 mil unidades educacionais de ensino superior particular no Brasil, criticou uma declaração de Caiado feita na quarta-feira, 19, durante o 34º Congresso das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos (CMB), em Brasília.

Na ocasião, Caiado disse que "a pulverização de faculdades de Medicina no Brasil inteiro, para todo lado, vira um verdadeira bet institucionalizada no Brasil".

O candidato afirmou ainda que "é só para cobrar mensalidade do pai" e que "a formação da maioria dos jovens não passa por uma prova de proficiência".



A entidade afirma que Caiado trata de "forma generalizada" a expansão dos cursos de Medicina.

"A Abmes respeita as opiniões e manifestações do candidato Ronaldo Caiado, mas entende que suas declarações revelam desconhecimento sobre o trabalho sério, competente e comprometido com a qualidade realizado pela imensa maioria das instituições privadas que oferecem formação médica no País", diz a nota.



O texto prossegue: "Tratar de forma generalizada a expansão dos cursos de Medicina como uma atividade meramente comercial não ajuda a enfrentar um dos principais desafios da saúde brasileira: garantir profissionais bem formados e disponíveis para atender a população onde ela mais precisa".



A Abmes ressalta ainda o papel das instituições privadas na formação de médicos que se espalham pelo Brasil.

"São responsáveis pela formação de milhares de médicos e profissionais de saúde que hoje atuam em todas as regiões do Brasil e desenvolvem suas atividades submetidas às regras, avaliações e exigências estabelecidas pelo poder público."



A nota continua: "O País ainda enfrenta vazios assistenciais e grandes desigualdades na distribuição de médicos, sobretudo em regiões mais vulneráveis e na atenção básica".



No texto, a Associação defende políticas que estimulem a formação médica qualificada, com ampliação da presença dos profissionais em todo o território nacional.

"Isso não significa abrir mão do rigor. A ABMES defende uma avaliação criteriosa da formação médica e o aprimoramento permanente da qualidade dos cursos", diz a nota.



A entidade acrescenta: "Eventuais problemas precisam ser identificados e corrigidos com seriedade, com base em dados, critérios técnicos e avaliações responsáveis, sem generalizações que desconsiderem o trabalho de instituições, professores, profissionais de saúde e estudantes comprometidos diariamente com essa formação".



Ex-governador de Goiás, Caiado é médico formado pela Escola de Medicina e Cirurgia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio).

O candidato do PSD também fez mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

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