A- A+

Racha Fala de Michelle contra aliança com Ciro Gomes no Ceará irrita filhos de Bolsonaro Entorno da ex-primeira-dama afirma que viagem foi feita a pedido de Jair Bolsonaro; Flávio, Eduardo e Carlos reagiram publicamente ao discurso

A reação dos filhos mais velhos de Jair Bolsonaro ao discurso de Michelle no Ceará expôs um novo foco de desgaste na família. A ex-primeira-dama viajou ao estado no domingo para participar do lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo-CE) ao governo do estado e, no palco, criticou a aproximação do PL local com Ciro Gomes, articulação conduzida pelo deputado André Fernandes.

Segundo pessoas próximas à ex-primeira-dama, Michelle só esteve no evento porque recebeu um pedido direto de Bolsonaro, que queria a sua presença na largada da pré-campanha de Girão. No entorno dela, o entendimento é que a fala refletiu uma divergência conhecida com Ciro, mas não tinha a intenção de desautorizar o próprio ex-presidente.

O discurso, no entanto, foi lido pelos filhos como uma intervenção indevida em uma articulação que, segundo eles, havia sido autorizada por Bolsonaro. No evento, Michelle disse:

— É sobre essa aliança que vocês precipitaram a fazer. Fazer aliança com o homem que é contra o maior líder da direita, isso não dá. A pessoa continua falando que a família é de ladrão, é de bandido. Compara o presidente Bolsonaro a ladrão de galinha. Então, não tem como.

O senador Flávio Bolsonaro foi o primeiro a reagir publicamente. Ao Metrópoles, ele afirmou que Michelle “atropelou” a orientação do pai e classificou a postura como “autoritária”:

— A Michelle atropelou o próprio presidente Bolsonaro, que havia autorizado o movimento do deputado André Fernandes no Ceará. E a forma com que ela se dirigiu a ele, que talvez seja nossa maior liderança local, foi autoritária e constrangedora.

Na sequência, Eduardo Bolsonaro endossou o irmão e reforçou que o acordo com Ciro havia sido conduzido com aval do ex-presidente:

“Meu irmão Flávio Bolsonaro está correto. Foi injusto e desrespeitoso com o André o que foi feito no evento. Não vou entrar no mérito de ser um bom ou mal acordo; foi uma posição definida pelo meu pai.”

Carlos Bolsonaro também se alinhou à crítica:

“Temos que estar unidos e respeitando a liderança do meu pai, sem deixar nos levar por outras forças.”

O episódio reacendeu disputas internas que vinham sendo administradas desde a prisão de Jair Bolsonaro. Com o ex-presidente afastado do comando cotidiano, auxiliares apontam aumento de ruídos entre Michelle e os filhos, especialmente Flávio, com quem tem tido episódios de mal-estar. O filho mais velho de Bolsonaro assumiu o posto de porta-voz da família e tem ideias conflitantes com a ex-primeira-dama para as eleições ao Senado de 2026.

Veja também