A- A+

Partido Social Democrático Falam que o Brasil é uma 'cleptocracia'; há escândalos em todos os níveis de Poderes, diz Caiado Candidato do PSD defendeu que a credibilidade pública não se sustenta em retórica, mas com autoridade moral

O candidato à Presidência da República pelo PSD, Ronaldo Caiado, afirmou que há quem descreva o Brasil como uma "cleptocracia", citando escândalos e denúncias de corrupção que, segundo ele, se espalham por diferentes instâncias dos Poderes e corroem a confiança nas instituições.

Ele defendeu que a credibilidade pública não se sustenta em retórica, mas com autoridade moral. "Autoridade moral não se constrói com discursos, mas com autoridade de história de vida", disse, durante o evento Rio pelo Brasil, promovido pela Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), Fecomércio RJ e Firjan. "Quando se está vestido de credibilidade moral e tem coragem de assumir posição, o governante corrige rumos do governo."

Na avaliação do governador, o avanço da violência está ligado à permissividade institucional e à conivência entre estruturas de poder e corrupção, o que enfraquece o Estado e abre espaço para o crime organizado. "A deterioração da violência é porque existiu conivência de estrutura de poder com a corrupção", disse.

Ele afirmou que, em certas áreas, grupos criminosos impõem regras ao território e chegam a cobrar para permitir a entrada de candidatos e equipes de campanha, restringindo a disputa eleitoral e a presença do Estado. "Em alguns lugares do Brasil, cobra-se para entrar no bairro."

Caiado disse ainda que o Brasil não se industrializou. "Estou tomando antipatia da palavra commodity, tinha de ser produto primário, bruto. Desde a época colonial só fazemos vender matéria bruta; não nos industrializamos."

Acrescentou ainda que o Brasil está perdendo oportunidades com minerais críticos e com a IA e que um país como o Brasil não tem marco regulatório para a nova tecnologia.

Veja também