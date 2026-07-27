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Brasil Falas de Javier Milei contra Lula e Moraes ganham destaque na imprensa internacional Na Argentina, o La Nación informou que o governo do presidente argentino não pretende pedir desculpas

As declarações do presidente argentino, Javier Milei, sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes durante a convenção do Partido Liberal (PL), no sábado, repercutiram na imprensa internacional nesta segunda-feira.

A agência Reuters informou que o governo brasileiro tratou as falas como uma "afronta direta", e destacou que Milei não buscou contato com o governo brasileiro em nenhuma das viagens que fez ao país, já que a relação entre os dois é "praticamente inexistente". A AFP citou uma fonte diplomática brasileira segundo a qual Milei ofendeu os Poderes da República, o povo brasileiro e a democracia do país.

Na Argentina, o La Nación informou que o governo de Milei não pretende pedir desculpas a Lula, e que, segundo fontes ouvidas pelo jornal, o silêncio seria uma forma de esfriar a crise. Fontes diplomáticas argentinas avaliam que o desgaste não deve se aprofundar, diante da proximidade da eleição brasileira.

O site especializado MercoPress chamou a medida de a resposta diplomática "mais dura entre os dois países em anos", e lembrou que Brasil e Argentina são os dois maiores sócios do Mercosul e parceiros comerciais entre si.

Já o Infobae listou os termos usados por Milei contra Lula - "ladrão", "presidiário" e "lixo socialista" - e informou que o Itamaraty decide, em reunião nesta segunda, se toma novas medidas contra a Argentina nas próximas 48 horas.

O governo brasileiro convocou o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Júlio Bitelli, para consultas, em um gesto diplomático de forte descontentamento. O diplomata desembarcou em Brasília nesta segunda-feira e deve se reunir com o chanceler Mauro Vieira até quarta-feira(29) para discutir a crise entre os dois países.

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