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Tecnologia Falha de cibersegurança do PHP tira sistemas do governo brasileiro e de cortes de Justiça do ar Sisgtema funciona como "motor" invisível que dá vida a quase 70%; Autoridades de segurança recomendaram a atualização imediata dos sistemas ou a suspensão dos serviços afetados

Uma vulnerabilidade crítica no PHP, infraestrutura básica de mais da metade da internet,acendeu um alerta máximo na cibersegurança global nesta quinta-feira (22).

O PHP é uma das linguagens de programação mais populares para criar sites e pode ser descrito como o "motor" invisível que dá vida a quase 70% de tudo o que acessamos na web.

No Brasil, a ameaça forçou alguns órgãos governamentais a desligarem preventivamente o acesso externo ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

Diferente de um site estático, que apenas exibe um texto fixo para qualquer visitante, como um panfleto digital, o PHP permite a criação de páginas dinâmicas.

É essa linguagem de programação que vai até o banco de dados do servidor para verificar se a sua senha está correta, carregar o seu histórico de compras em uma loja virtual ou atualizar informações em tempo real.

Por ser a espinha dorsal de sistemas gerenciadores de conteúdo populares, como o WordPress, qualquer falha em sua estrutura coloca a rede mundial em risco. Órgãos como a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), e cortes de Justiça, incluindo os Tribunais Regionais Federais (TRFs) da 1ª, 4ª e 6ª regiões foram afetadas.

A medida de tirar do ar a principal plataforma de processos administrativos do país teve como objetivo blindar os servidores contra invasões e roubo de dados enquanto as equipes de TI tentam aplicar correções.

A decisão de suspender serviços não significa que o governo brasileiro sofreu um ataque, mas reflete a potencial gravidade do cenário.

Sem a necessidade de senhas, criminosos poderiam explorar a brecha para acessar diretamente os bancos de dados dos servidores afetados.

Para conter o risco, o Centro Integrado de Segurança Cibernética do Governo Digital (CISC) e o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) emitiram alertas emergenciais na quarta-feira (21), orientando toda a Administração Pública Federal a atualizar seus sistemas.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) também recomendou a retirada temporária do ar de qualquer plataforma estatal desenvolvida sob a linguagem vulnerável até que a segurança seja atestada.

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