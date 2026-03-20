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STF Falha mecânica cancela voo com ministros do STF em Brasília André Mendonça e Luiz Fux estavam entre os passageiros

A decolagem de um voo que partiria do Aeroporto Internacional de Brasília com destino ao Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, precisou ser cancelada após o piloto identificar uma falha mecânica na aeronave durante os procedimentos prévios. Entre os passageiros estavam os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça e Luiz Fux, que tiveram a viagem adiada por questões de segurança.

O embarque estava previsto para a noite desta quinta-feira (19), mas, após a identificação do problema técnico, os passageiros foram realocados para outro voo e só partiram na manhã desta sexta-feira (20).

Os dois ministros seguiam para o Rio de Janeiro após participarem de sessão plenária do STF, em Brasília. Mendonça tinha agenda prevista na capital fluminense, onde participou do evento “Os desafios da advocacia no século XXI”, promovido pela seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro (OAB-RJ).

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