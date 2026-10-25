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Eleições 2026

Falhas no transporte público no Nordeste impulsionam hashtags no X por direito ao voto

Na Bahia, a situação levou a Justiça Eleitoral a determinar o restabelecimento integral da frota de Salvador

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O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) determinou a prisão de secretário de mobilidade (Semob), Pablo Souza.O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) determinou a prisão de secretário de mobilidade (Semob), Pablo Souza. - Foto: Divulgação

As dificuldades de deslocamento de eleitores neste domingo, 25, durante o segundo turno das eleições, com relatos em Salvador (BA), Teresina (PI) e Maceió (AL), impulsionaram nas redes sociais as hashtags #DeixemONordesteVotar, #DeixemABahiaVotar e #VotacaoAte19horas, que estão nos trending topics (destaques) do X por volta das 16h.

As expressões fazem referência aos relatos de redução da frota de ônibus, longas esperas e dificuldades para chegar aos locais de votação, apesar da previsão de gratuidade do transporte público.

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Na Bahia, a situação levou a Justiça Eleitoral a determinar o restabelecimento integral da frota de Salvador, enquanto pedidos de ampliação do horário de votação foram apresentados à Justiça Eleitoral.
 
O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) determinou a prisão de secretário de mobilidade (Semob), Pablo Souza.

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