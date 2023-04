A- A+

BRASÍLIA Falta de articulação no Senado pode dificultar empréstimo de Raquel Lyra Se a governadora Raquel Lyra não procurar se articular, levará muito tempo para destravar o empréstimo no Senado

Uma semana após o presidente Lula (PT) endossar o pedido de empréstimo feito pelo prefeito do Recife, João Campos (PSB), ao Banco Mundial, no valor de R$ 2 bilhões, a CAE – Comissão de Assuntos Econômicos do Senado – já aprovou em plenário. E hoje deve ser votado pelo plenário do Senado.

A proposta de João andou rápido porque ele fez uma competente e arrojada articulação política. Se a governadora Raquel Lyra (PSDB) não buscar se articular no Senado, onde não tem o apoio de nenhum dos três senadores de Pernambuco – levará muito tempo para destravar seu pedido no Congresso.

“Na CAE, a coisa só andou porque os senadores Fernando Dueire e Humberto Costa foram procurados pelo prefeito em várias oportunidades e eles agiram com muita disposição para ajudar, mas não vejo Raquel com essa articulação nem tampouco iniciativa para se aproximar de quem tem o poder de decisão no Senado”, disse, ontem, em reserva, um senador do Estado.

Segundo ele, não é fácil aprovar pedidos de empréstimos no Senado sem o amparo da política. “João foi para cima, conversou com todos os senadores da CAE, um por um, para seu pedido entrar na pauta. Se não for assim, não anda”, acrescentou, adiantando que o prefeito não terá dificuldades na aprovação pelo plenário do Senado, se de fato a matéria entrar em discussão e votação na ordem o dia de hoje.

Além da falta de articulação da governadora, segundo outro senador, desta feita de outro Estado, Raquel está filiada a um partido que está no bloco de oposição ao Governo Lula. “O PSDB quer radicalizar como oposição no Congresso e isso é ruim não apenas para Raquel, mas para todos os governadores tucanos”, advertiu.

