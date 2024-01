Falta de energização em adutora prejudica Triunfo

A- A+

A Adutora do Pajeú já chegou em Triunfo, mas água que é bom, nem sinal. Tudo porque a Neoenergia, antiga Celpe, não cumpriu com a sua parte no que diz respeito ao sistema de energização da adutora. As obras foram concluídas há seis meses e até o momento a Neoenergia não dá um pio sobre o assunto.

Com isso, a cidade, que é turística, está penalizada. Falta água até nos hotéis e pousadas. O prefeito Luciano Bonfim (Avante) disse que já levou o assunto ao conhecimento da governadora Raquel Lyra (PSDB), que nada fez. A adutora do Pajeú, no trecho até Triunfo, era um sonho de mais de 50 anos.

Trata-se do Ramal de Triunfo/Santa Cruz da Baixa Verde, que faz parte da implantação da fase II da segunda etapa do Sistema Adutor do Pajeú. Com a conclusão dos serviços, 20 mil pessoas estão à espera da água. Destas, cerca de 10, 7 mil no município de Triunfo e mais de 9 mil na cidade de Santa Cruz da Baixa Verde.

O Ramal de Triunfo/Santa Cruz da Baixa Verde é um empreendimento voltado para o abastecimento humano, resultando na construção de estações de bombeamento, reservatórios e tubulações. Uma importante obra, haja vista que na cidade de Santa Cruz da Baixa Verde não há o abastecimento de água adequado a toda população.

O valor total da obra ficou em R$ 263 milhões, com R$ 62 milhões destinados para atender Pernambuco e R$ 161 milhões para atender a Paraíba. A segunda fase da 2ª etapa do Sistema Adutor do Pajeú, quando plenamente concluída, beneficiará, além de Santa Cruz da Baixa Verde e Triunfo, outras cidades como Iguarací, Ingazeira e Santa Terezinha, em Pernambuco.

Com a conclusão de toda a adutora, também serão atendidos os municípios de Imaculada, Desterro, Livramento, São José dos Cordeiros, Taperoá, Teixeira e Cacimbas, na Paraíba.

A água da Adutora do Pajeú é captada no Eixo Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco, em Sertânia, e distribuída para os distritos e sedes de Pernambuco e da Paraíba. A Adutora do Pajeú é um empreendimento voltado para o abastecimento de municípios nordestinos, abarcando a construção de sistema adutor, composto por captações no Eixo Leste do PISF, estações de bombeamento, reservatórios e tubulações, atingindo 255,7 km de adução.

A 1ª Etapa do Sistema Adutor do Pajeú foi concluída em 2014. Essa etapa trouxe a garantia de abastecimento para mais de 200 mil habitantes e também abasteceu, de forma emergencial, algumas cidades contempladas na 1ª Fase da 2ª Etapa, por meio de rodízios entre as cidades sob operação da concessionária de saneamento estadual, a Compesa.

