BRASÍLIA Falta de zelo ou reclamação seletiva: a guerra de versões sobre o estado de conservação do Alvorada Nas redes sociais, governistas e bolsonaristas se manifestaram sobre as imagens divulgadas na entrevista dada pela primeira-dama

Infiltrações, mesa danificada, vidro quebrado, piso descascado e obras de arte no chão. Esses foram alguns dos motivos apontados por Janja da Silva, esposa do presidente Luiz Inacio Lula da Silva (PT), para justificar a reforma no Palácio da Alvorada. A repercussão das imagens que mostram o estado da residência oficial da Presidência geraram debates entre governistas e bolsonaristas nas redes sociais.

Nessa quinta-feira (5), a primeira-dama abriu as portas do edifício para uma equipe de reportagem da GloboNews com o intuito de mostrar o estado de conservação do local. Diante das circunstâncias, ela afirmou que a mudança com Lula será adiada.

Após a repercussão da entrevista, apoiadores e opositores se manifestaram em seus perfis na internet. O deputado federal Marcelo Freixo (PT) apontou a falta de zelo da família do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Esse é o retrato da forma como a família Bolsonaro tratou o patrimônio público brasileiro. Falta de zelo e de cuidado: vidros quebrados, tapetes rasgados, sofás furados, imagens de santos no chão… Lamentável o estado do Palácio da Alvorada.", escreveu Freixo.

Assim como o novo presidente Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), o deputado federal Alencar Santana (PT) afirmou que o ex-chefe do Executivo depredou um patrimônio público. "A família de milicianos fez a limpa no Palácio da Alvorada e ainda detonou muita coisa num edifício que é patrimônio do povo brasileiro. É essa quadrilha de mafiosos que tem gente na porta de quartéis defendendo?!", questionou o parlamentar.

Por outro lado, Eduardo Bolsonaro (PL) usou os stories do Instagram para rebater as críticas recebidas. O deputado federal compartilhou um vídeo feito pelo youtuber Thiago Asmar. Na gravação, o influencer diz que visitou Bolsonaro na residência oficial e que ele "não liga para luxo". "Eu fui lá a convite do Bolsonaro e vi que ele realmente não liga para luxo. Já a Janja deve estar louca para aproveitar um pouquinho do luxo", afirmou ele. Ao compartilhar o registro, o deputado federal escreveu: "Princípios e valores não se mostram na frente das câmeras".

Assim como o filho do ex-presidente, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) alfinetou a primeira-dama. "Janja reclama de tudo... Só não reclama do triplex, da lavagem de dinheiro, corrupção passiva e dos delatores do Lula. Reclamação seletiva", publicou.

Apesar de não comentar diretamente sobre o caso, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro postou quatro vídeos do projeto “Alvorada de Portas Abertas”, que teve sua última edição realizada no Natal de 2022. A iniciativa buscava proporcionar um dia especial para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social dentro da área residencial. Nas imagens, crianças usam a piscina da Alvorada, com brincadeiras com a participação de Michelle.

