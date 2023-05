"Falta pouco para o golpista responder por tudo atrás das grades": aliados de Lula comentam operação

A- A+

Políticos aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foram às redes sociais comentar a operação de busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, em um condomínio de Brasília. O seu ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid Barbosa foi preso na mesma ação que apura a atuação de um grupo que teria inserido dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde.

As reações de críticos do antigo mandatório foi do deputado André Janones (Avante-MG), que postou uma série de mensagens em seu Twitter desde as notícias da operação no início da manhã.

"Apologia à tortura, formação de quadrilha, genocidio, dentre outros horrores! A criminalização do Bolsonarismo nunca foi tão urgente", escreveu Janones, que em outra postagem disse também que "o cerco está se fechando".

Já a deputada Maria Arraes, do Solidariedade de Pernambuco, afirmou que a PF "fez buscas na casa de Bolsonaro e prendeu seu ex-ajudante de ordem, Mauro Cid. Falta pouco pro golpista responder por tudo atrás das grades!". O governador da Bahia, o petista Jerônimo Rodrigues, foi mais sutil, afirmando apenas que "hoje o dia promete!".

"Falsificar dados oficiais do Governo para falsificar documentos pessoais e corromper menor de idade para entrar em território estrangeiro descumprindo as leis locais. Filme de criminoso internacional? Não, o ex-presidente da República! Bolsonaro precisa pagar pelos seus crimes!", tuitou Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

A deputada fluminense Jandira Feghali, do PCdoB, foi uma das primeiras a comentar a Operação Venire, que incluiu o cumprimento de 16 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva, em Brasília e no Rio de Janeiro. Segundo ela, "um bom dia já começa" com a PF fazendo a operação. A deputada terminou sua postagem com "tic tac tic tac", um emoji de relógio e a hashtag "sem anistia".

