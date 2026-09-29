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ELEIÇÕES 2026

'Faltam poucos dias para a eleição, vamos enterrar o bolsonarismo neste País', diz Lula

O presidente participou de caminhada ao lado do candidato do PT ao governo do Ceará, Elmano de Freitas

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'Faltam poucos dias para a eleição, vamos enterrar o bolsonarismo neste País', diz Lula'Faltam poucos dias para a eleição, vamos enterrar o bolsonarismo neste País', diz Lula - Foto: Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que quer "enterrar o bolsonarismo neste País". Também reforçou a promessa de acabar com a escala de trabalho 6x1. "Faltam poucos dias para a eleição, vamos enterrar o bolsonarismo neste País", disse o presidente durante comício em Fortaleza (CE).

O presidente participou de caminhada ao lado do candidato do PT ao governo do Ceará, Elmano de Freitas, e dos candidatos ao Senado Cid Gomes (PSB) e Luizianne Lins (Rede). Dirigiu-se aos comerciantes do local por onde passavam para falar sobre o fim da escala 6x1.

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"Aos comerciantes daqui, se preparem, vamos acabar com a escala de trabalho 6x1, para que vocês possam ter mais um dia de descanso", declarou.

O presidente também dedicou parte de seu discurso para falar sobre o fim das bets. Disse que o governo proibiu os sites de aposta "antes que eles acabassem com o Brasil".

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