Sáb, 29 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado29/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
RIO DE JANEIRO

Família de Marielle repudia entrevista em que Lessa disse estar "entorpecido pelo dinheiro"

Parentes afirmam que reconstituição do assassinato transforma crime em espetáculo e desloca foco das vítimas

Reportar Erro
Família de Marielle FrancoFamília de Marielle Franco - Foto: Rosinei Coutinho/STF

A família de Marielle Franco divulgou uma nota de repúdio à entrevista concedida por Ronnie Lessa à TV Record, exibida na quinta-feira, dia 27, no programa Doc Investigação. Condenado pela execução da vereadora e de seu motorista, Anderson Gomes, Lessa falou pela primeira vez sobre o crime e outros casos que envolvem seu nome. Durante a entrevista, o ex-policial militar afirmou que estava “entorpecido pelo dinheiro” ao participar do assassinato e definiu a ação como uma “overdose de ganância”.

Para a família, a entrevista transformou em espetáculo um crime que destruiu suas vidas. Em nota, os parentes de Marielle afirmaram que dar protagonismo e imagem ao executor, enquanto a produção reconstitui em detalhes a dinâmica do assassinato, é uma escolha “irresponsável e desrespeitosa” com a memória da vereadora e de Anderson.

“Há uma diferença fundamental entre informar e espetacularizar a violência”, diz a nota. Para a família, colocar a narrativa do assassino no centro da reportagem pode “naturalizar, romantizar e produzir fascínio” em torno do crime e deslocar a atenção das vítimas e das estruturas políticas e criminosas que possibilitaram as mortes.

Durante a entrevista, Lessa afirmou que o primeiro alvo do grupo teria sido o político Marcelo Freixo, então deputado federal pelo PSOL. Ele negou, porém, que participaria de um atentado contra Freixo. Segundo o ex-PM, Marielle passou a ser apontada como alvo porque estaria interferindo em um projeto de divisão de terras na Zona Oeste do Rio que beneficiaria Lessa e seus aliados.

— O que o Domingos me passou foi o seguinte: ela não vai deixar a gente botar o condomínio lá e ela disse que se souber que o 'troço' surgiu vai babar. Então, ela tem que sair do caminho. Só que agora eu vou dizer, 25 milhões eram minha parte. Era para dividir para quatro — afirmou Lessa na entrevista.

 

Leia também

• Ronnie Lessa fala pela primeira vez após condenação pelas mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes

• Caso Marielle: Justiça amplia penas de Ronnie Lessa e Élcio Queiroz

• Juíza vê censura e manda devolver livro com Marielle às escolas de São José dos Campos

Ele disse que sua participação no negócio envolveria 250 lotes avaliados em R$ 100 mil cada. Outros 250 lotes seriam destinados ao ex-PM Edimilson da Silva de Oliveira, o Macalé, também envolvido no crime. Segundo Lessa, outros 500 lotes seriam divididos entre Domingos e Chiquinho Brazão, irmãos e políticos condenados como mandantes dos assassinatos, e outros bicheiros que não foram identificados por ele.

Ao recordar a execução, Lessa disse que Marielle e Anderson foram as únicas pessoas inocentes que matou. O crime ocorreu em 14 de março de 2018, na Zona Norte do Rio, quando a vereadora voltava de um evento na Casa das Pretas, na Lapa. Segundo seu relato, ele e Élcio de Queiroz aguardaram a saída da parlamentar e a seguiram de carro.

— A Marielle e o Anderson foram os únicos inocentes que eu já matei. Nós chegamos à Casa das Pretas, deitamos o banco para disfarçar e aguardamos ela sair. Durante o caminho, Anderson estava correndo muito, parecia que ele tinha percebido, mas assim que emparelhamos o carro, eu disparei e o Élcio acelerou — relatou.

Depois dos disparos, Lessa e Élcio foram a um bar assistir a um jogo. Segundo Lessa, ele soube da morte de Anderson por um garçom.

Na nota, a família de Marielle também afirma que a violência política contra mulheres negras não ficou restrita ao passado. “Mulheres negras, especialmente aquelas que ocupam espaços públicos, defendem direitos e enfrentam estruturas de poder, seguem sendo alvo de violências políticas, racistas e de gênero”, afirmam os familiares.

Marielle, segundo a nota, deve ser lembrada como mulher negra, cria da Maré, mãe, defensora de direitos humanos e vereadora eleita pelo voto popular. Anderson é descrito pela família como homem trabalhador, marido e pai.

“Marielle e Anderson não são personagens”, afirma a família.

Lessa e Élcio de Queiroz foram condenados em 31 de outubro de 2024 pela execução de Marielle e Anderson. Neste ano, as penas foram ampliadas: Lessa passou a cumprir 81 anos e 10 meses de prisão, enquanto Élcio foi condenado a 76 anos e 6 meses.

Ao final da manifestação, a família afirma que continuará mobilizada pela responsabilização de todos os envolvidos e para que a memória de Marielle e Anderson não seja associada apenas à forma como morreram.

“Precisamos de respeito às suas memórias, de responsabilização de todos os envolvidos e de compromisso para que a violência que interrompeu suas vidas jamais seja banalizada ou transformada em entretenimento”, diz a nota.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter