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Caso Master 'Farra do uísque' paga por Vorcaro reuniu Castro, Motta e Ciro Nogueira Encontro em Nova York foi citado pela Polícia Federal em investigação contra o ex-governador do Rio

A degustação de uísque oferecida em Nova York pelo banqueiro Daniel Vorcaro ao então governador do Rio, Cláudio Castro (PL), em 14 de maio de 2024, também contou com caciques de PP, Republicanos e MDB no Congresso Nacional. O encontro reuniu o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e os deputados federais Hugo Motta (Republicanos-PB), Marcos Pereira (Republicanos-SP), Isnaldo Bulhões (MDB-AL) e Doutor Luizinho (PP-RJ). O GLOBO apurou a lista de participantes com duas fontes que estavam presentes no Carnegie Club, bar de luxo nas imediações do Central Park, em Manhattan.

Procurados, os deputados não retornaram aos contatos. O espaço segue aberto. Ciro, o único que respondeu à reportagem, negou ter participado. A presença dos parlamentares nos Estados Unidos constam nas informações prestadas ao portal da Câmara dos Deputados e agendas em palestras na semana em que ocorreu o encontro reservado a 10 pessoas, segundo mensagem de Vorcaro a Castro, extraídas do celular do banqueiro pela Polícia Federal.

Castro, Ciro Nogueira e Marcos Pereira participaram de palestras naquela semana. Já Hugo Motta e Dr. Luizinho fizeram viagens oficiais aos Estados Unidos no mesmo período.

Charutos e uísque

A informação dos presentes na degustação foi antecipada pela revista Veja e confirmada pelo GLOBO. Além das doses do destilado, a tarde de degustação foi marcada por charutos. O encontro aconteceu no Carnegie Club, que se define como "um dos lounges mais exclusivos de Nova York, com charuto requintado e whisky single malt". Fica a poucos metros do Central Park, em Manhattan.

Naquele momento, os quatro deputados eram cotados para suceder o então presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Motta acabou sendo o escolhido, em fevereiro do ano seguinte.

Ciro Nogueira, por sua vez, apresentou meses depois, em agosto de 2024, uma emenda a um projeto de lei que buscava aumentar o valor de investimentos financeiros cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). O texto, que acabou não aprovado, ficou conhecido como "emenda Master", já que beneficiaria o modelo de negócios do banco de Vorcaro.

— Eu não fui à degustação. Não tomo whiske (sic) puro — alegou Ciro Nogueira.

No caso de Castro, a PF registra que, um dia depois da degustação milionária, o Rioprevidência aportou R$ 80 milhões em letras financeiras do Master. As mensagens de Vorcaro ao então governador classificam a degustação como um “evento pequeno”, restrito a dez pessoas. Após pedir detalhes, Castro confirmou:

— Eu vou.

Não foi a única oportunidade em que houve coincidência entre reuniões presenciais de Castro com o banqueiro e aportes do Rioprevidência no Master. Em novembro de 2023, cinco dias depois do primeiro investimento, o governador foi à casa de Vorcaro, em São Paulo. Quatro dias depois, nova aplicação foi feita.

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