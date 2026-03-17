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COMÉRCIO BILATERAL Fávaro: Brasil e Bolívia avançam em acordo regulatório para facilitar comércio Segundo ele, a iniciativa deve permitir que tecnologias, produtos e investimentos circulem "com mais agilidade e segurança"

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que Brasil e Bolívia estão concluindo um acordo de harmonização regulatória para facilitar o comércio bilateral e ampliar os investimentos entre os países. A declaração foi dada em discurso durante o Encontro Empresarial Brasil-Bolívia, nesta terça-feira, 17, em São Paulo.

"Estamos concluindo um documento que cria uma harmonização regulatória que facilita o comércio e fortalece a confiança mútua", disse o ministro.

Segundo ele, a iniciativa deve permitir que tecnologias, produtos e investimentos circulem "com mais agilidade e segurança".

O ministro avaliou que a medida ocorre em um momento favorável para aprofundar a integração produtiva. "Temos a oportunidade de aprofundar as interações de cadeias do agronegócio e ampliar o intercâmbio de tecnologia e o crescimento dos investimentos", afirmou.

Fávaro destacou, ainda, o potencial da Bolívia como parceiro estratégico. Ele citou oportunidades em alimentos, bebidas, máquinas e equipamentos.

O ministro também defendeu o fortalecimento da inovação como base da integração regional. "É fundamental apoiar quem investe em inovação e fortalecer a biotecnologia", disse. "Queremos construir uma agenda que conecte agroindústria e sustentabilidade, gerando novas oportunidades de negócio", concluiu.



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