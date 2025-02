A- A+

CONGRESSO Fávaro reassume Ministério da Agricultura, após votação no Congresso A nomeação foi publicada em decreto assinado pelo presidente Lula no Diário Oficial da União

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, reassumiu a pasta nesta segunda-feira, 3. A nomeação foi publicada em decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Diário Oficial da União.

Fávaro, assim como outros ministros com mandato legislativo, havia sido exonerado do cargo na sexta-feira, 31, para participar da votação da Mesa Diretora do Senado no último sábado (dia 1º). Até o momento da publicação desta nota, a agenda de compromissos do ministro ainda não havia sido divulgada.

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, também retornou ao comando da pasta, após saída temporária para participar da votação da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados no sábado. A nomeação também consta no DOU. O ministro cumpre agendas internas nesta segunda-feira, segundo sua assessoria.



