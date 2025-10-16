A- A+

STF Favorito ao STF, Jorge Messias participa de encontro de Lula com evangélicos Presidente orou no Palácio do Planalto com ministros, bispos e deputado

O advogado-geral da União Jorge Messias, tido como favorito à indicação de Lula à vaga do Supremo Tribunal Federal (STF) aberta com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso, participou nesta quinta-feira de um encontro do presidente com o Bispo Samuel Ferreira, da Igreja Assembleia de Deus Madureira.

Ferreira foi um ferrenho apoiador de Jair Bolsonaro na eleição de 2022, tendo levado o então presidente a um culto na sede de sua Igreja no Brás, em São Paulo, na campanha do segundo turno.

O líder religioso foi recebido por Lula e Messias acompanhado do deputado Cezinha Madureira (PSD-SP). Também participou do encontro a ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais.

Em postagem nas redes sociais, Gleisi disse que os religiosos "entregaram ao presidente a Bíblia do Culto do Ministro e a edição de ouro do Centenário de Glória da Igreja" e que "oraram pelo Brasil e pelo presidente".

Em outubro de 2022, Bolsonaro foi recebido pelo bispo Manoel Ferreira, então com 90 anos, presidente da Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil e bispo primaz das Assembleias de Deus Ministério de Madureira, e pelo seu filho, o bispo Samuel Ferreira.

No início do culto, Samuel pediu a palavra e ameaçou processar órgãos de imprensa que estivessem no local e publicassem reportagens sobre o culto. Durante a cerimônia, seguranças vigiavam os fiéis para que não gravassem ou tirassem fotos de Bolsonaro.

Manoel Ferreira pediu, por diversas vezes, votos para Bolsonaro, prática vedada pela legislação brasileira.

— Quero dizer a vocês que hoje nós estamos iniciando esta grande caminhada nesses dias que antecedem o pleito. Nós contamos com o trabalho, a luta, o voto e toda a disposição que você puder fazer no estado de São Paulo — disse bispo Manoel ao microfone antes de passar a palavra a Bolsonaro. Depois da fala do presidente, voltou a pedir votos.

