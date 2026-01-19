Seg, 19 de Janeiro

Fazenda nega ameaça de intervenção no BRB por aporte de R$ 4 bilhões

Negativa ocorre em meio a investigações sobre transações do banco com grupo do empresário Daniel Vorcaro

Ministro da Fazenda, Fernando HaddadMinistro da Fazenda, Fernando Haddad - Foto: Ministério da Fazenda / Flickr

O Ministério da Fazenda negou nesta segunda-feira (19) ter tratado sobre a polêmica do Banco Master com o Banco de Brasília (BRB) ou com o governo do Distrito Federal. O pronunciamento contesta informações de que o órgão federal estaria pressionando por uma capitalização urgente da instituição mineira.

A declaração ocorreu após reportagem do jornal O Estado de S.Paulo afirmar que o ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) teria comunicado à cúpula do BRB um risco de intervenção. Para evitar a medida, o governo do Distrito Federal precisaria realizar um aporte de R$ 4 bilhões a fim de recompor o capital do banco.

De acordo com a publicação, a exigência estaria ligada a prejuízos decorrentes de transações feitas pelo BRB na compra de ativos do banco controlado pelo empresário Daniel Vorcaro.

