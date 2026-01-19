Fazenda nega ameaça de intervenção no BRB por aporte de R$ 4 bilhões
Negativa ocorre em meio a investigações sobre transações do banco com grupo do empresário Daniel Vorcaro
O Ministério da Fazenda negou nesta segunda-feira (19) ter tratado sobre a polêmica do Banco Master com o Banco de Brasília (BRB) ou com o governo do Distrito Federal. O pronunciamento contesta informações de que o órgão federal estaria pressionando por uma capitalização urgente da instituição mineira.
Leia também
• Aplicativo do FGC apresenta instabilidade no primeiro dia de pagamento a clientes do Master
• Haddad: Galípolo herdou problema do Master da gestão anterior e resolveu com competência
• Empréstimo do Master a empresa de técnico de time da Índia previa aporte de 90% em fundo da Reag
A declaração ocorreu após reportagem do jornal O Estado de S.Paulo afirmar que o ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) teria comunicado à cúpula do BRB um risco de intervenção. Para evitar a medida, o governo do Distrito Federal precisaria realizar um aporte de R$ 4 bilhões a fim de recompor o capital do banco.
De acordo com a publicação, a exigência estaria ligada a prejuízos decorrentes de transações feitas pelo BRB na compra de ativos do banco controlado pelo empresário Daniel Vorcaro.