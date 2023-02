Fazendeiro ameaça matar Guilherme Boulos "sem tiro de aviso", mas apaga post das redes

A- A+

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), foi ameaçado de morte por um fazendeiro nas redes sociais nesta quinta-feira (24). Em seu perfil no Instagram, Rodolpho Leite disse que estava "doido" para dar um tiro na "cara de pau" do parlamentar.

Apoiador declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o homem publicou as ameaças por meio de um story, em que republicava uma postagem em vídeo do coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST).

Na postagem de Boulos, feita na quarta-feira (23), o deputado denunciava aos seguidores uma suposta atuação de milícias armadas, durante o Carnaval, contra trabalhadores integrantes do MTST nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Em sua conta, Leite compartilhou o vídeo junto a uma série de mensagens. "Não são milícias, não. São fazendeiros mesmo. E pode ficar chateadinho, vai ser daí para pior!", alegou o fazendeiro. As intimidações também foram acompanhadas de palavrões, como "lixo" e "vagabundo".

Na mesma publicação, o fazendeiro continuou com as ofensas. "Aqueles vagabundos deram sorte ainda. Vai invadir junto, cara. Vira homem. Estamos doidos para lhe dar um tiro nessa sua cara de pau. Esses bandidos vão começar a [ser] mortos, aqui não vai ter tiro de aviso, não", finalizou ele ao lado de um emoji em referência ao gesto de mostrar o dedo do meio a alguém.

Em resposta, Boulos disse que não vai se intimidar com o episódio e que "milicianos bolsonaristas vão responder no banco dos réus!". Após a repercussão da história, o perfil Rodolpho Leite não está mais disponível para o público na plataforma.

