"Fazendo votos que tenha jantado tranquilamente", diz Moraes ao cumprimentar advogado de Heleno

O ministro Alexandre de Moraes iniciou a sessão de interrogatórios desta terça-feira (10) ao dizer que estaria "fazendo votos" para que o advogado de Augusto Heleno, Matheus Milanez, tenha "jantado tranquilamente", em referência ao pedido feito para postergar o início da sessão desta terça-feira.



Ao reconhecer a presença da defesa dos réus na abertura da audiência, o magistrado disse:

— Cumprimento os advogados aqui presentes (...), Dr. Matheus Milanezi, fazendo votos que tenha jantado ontem tranquilamente — disse o relator.

Ontem, logo após o fim da sessão, Milanez solicitou que postergasse a sessão de interrogatórios nesta terça-feira, de 9h para 10h. O advogado disse que queria ter tempo para jantar e que só conseguiu tomar café da manhã. Moraes ironizou o pedido.

— São quase 20h da noite (sic). A audiência amanhã se inicia às 9h. Considerando que nós temos que chegar meia hora antes, nós só viemos em um carro. Eu ainda preciso levar o general para casa, preciso ir para a minha casa. Eu minimamente quero jantar, excelência, eu só tomei o café da manhã quase. (...) Por isso que eu queria rogar a esta turma, por favor, se tem como colocar um pouco mais tarde amanhã, de modo a se tornar viável. É possível iniciar às 10h? — pediu Milanez.

Moraes respondeu com um "imagine eu" à afirmação de que o advogado não havia almoçado.

— Doutor, vamos ver se nós terminamos amanhã, aí o senhor tem quarta-feira para tomar um belo brunch, quinta-feira para um jantar, que é Dia dos Namorados, sexta é Dia de Santo Antônio e o senhor comemora numa quermesse. Se a gente começa a atrasar, a gente não acaba, doutor — disse o ministro Alexandre de Moraes.

A fala de Moraes causou risos no plenário, inclusive do próprio general Augusto Heleno. Em seguida, Moraes disse a Milanez que Heleno "vai pedir para o senhor dar uma acelerada no carro".

— Só não vai ser multado, doutor — concluiu Moraes ao encerrar os trabalhos da Primeira Turma do STF.

