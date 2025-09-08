A- A+

BRASIL "Fé na Casa Branca": como a imprensa internacional viu os atos bolsonaristas de 7 de setembro Jornais estrangeiros destacaram mobilização de apoiadores de Bolsonaro e menções elogiosas aos EUA

A direita bolsonarista e a esquerda foram às ruas neste domingo para manifestações de um 7 de Setembro atípico, em meio ao julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) e ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil. Os apoiadores do ex-presidente defenderam a anistia dele agora também eleitoral. A imprensa internacional destacou a mobilização dos eleitores e dos aliados de Bolsonaro, que promoveram atos em 25 capitais e no Distrito Federal.

O jornal americano New York Times descreveu a presença de símbolos dos Estados Unidos nas manifestações pró-Bolsonaro. O diário disse ter identificado uma "abundância de elogios" ao país liderado por Donald Trump e citou, como exemplo, a bandeira americana gigante entre os apoiadores reunidos na Avenida Paulista, em São Paulo, além de camisetas com a imagem do chefe da Casa Branca no Rio e máscaras com o rosto dele no ato de Brasília.

"Embora o Bolsonaro tenha sido impedido de ocupar cargos públicos até 2030, manifestantes de direita ainda mantêm a esperança de que seus direitos políticos sejam de alguma forma restaurados. Muitos depositam sua fé na Casa Branca", destacou o jornal, para o qual os atos mostram como o ex-presidente como "uma força política relevante no Brasil".





O NYT ponderou que a pressão de Trump sobre as instituições brasileiras em favor do aliado teve, até o momento, "pouco sucesso" e apenas serviu para fortalecer o apoio ao rival, o petista Luiz Inácio Lula da Silva. O jornal destacou que a tendência é Bolsonaro ser condenado esta semana pelo STF por sua participação na trama golpista. "Ele pode pegar mais de 40 anos de prisão", escreveu.

O jornal britânico The Guardian destacou que os apoiadores de Bolsonaro foram às ruas "pressionar o governo e o Judiciário do Brasil" e para "implorar ao presidente dos EUA que intensifique ainda mais sua campanha de pressão".

Ele é o único que pode nos salvar... Trump é a nossa única salvação destacou um bolsonarista ao Guardian, em Brasília.

O Guardian também deu destaque para as declarações de Lula, que condenou tentativas estrangeiras de influenciar decisões das autoridades brasileiras e criticou como "traidores" os políticos de direita que incentivavam a campanha de Trump. O diário citou a existência de símbolos americanos nas manifestações pró-Bolsonaro e faixas, como a que estava num carro de som na capital federal, com os dizeres: "América, salve o Brasil".

O Al Jazeera, por sua vez, disse que os brasileiros marcaram o Dia da Independência do país com manifestações em apoio e contra o ex-presidente e destacou as dezenas de anos que ele pode pegar no julgamento da trama golpista. O canal destacou que o caso gerou "a ira" de Trump e citou a presença da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro no ato de São Paulo e do senador Flávio Bolsonaro, no Rio, este com a camisa "Bolsonaro 2026", em defesa da anistia e da participação do pai na eleição.

