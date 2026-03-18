Federação nem deveria existir, critica senador do PP

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Faltando menos de três semanas para o fim da janela partidária, a preocupação vem rondando integrantes dos partidos União Brasil e Progressistas. Isso porque ambos anunciaram uma federação que reuniria mais de 100 deputados federais, mas enfrenta resistências e sequer está formalizada ainda junto à Justiça Eleitoral. Entre os que torcem o nariz para a aliança, que obrigaria os partidos a marcharem juntos pelos próximos quatro anos, está o pernambucano Laércio Oliveira, senador pelo PP de Sergipe.

“Eu não sei se é uma federação, se é um sindicato ou se é uma associação. Está muito confusa a situação. Acho que o casamento (entre União Brasil e PP) já vai começar ruim, isso se começar o casamento. Qualquer posição que seja tomada será uma decisão do partido, eu seguirei e trabalharei no meu estado dentro desse propósito. Mas a minha posição com relação à federação é de que ela não deveria existir”, disparou o senador, em entrevista ao podcast "Direto de Brasília".

Laércio afirmou ainda que as indefinições se estendem às eleições de outubro. Nenhuma das siglas firmou compromisso para a corrida ao Palácio do Planalto, e a tendência é que, mesmo que haja federação, o lado do PP seja liberado nos estados. “A disputa presidencial também é uma incógnita. Não se sabe ainda qual será o posicionamento do partido. Eu sei a minha posição. Sou de centro-direita, vou seguir Flávio Bolsonaro (PL) e caminhar no meu estado para eleger representantes da centro-direita. Esse é o meu papel, é isso que eu vou fazer, porque é o que eu sou”, afirmou o parlamentar, que ainda tem mais quatro anos de mandato no Senado.

O crescimento de Flávio nas pesquisas presidenciais foi celebrado por Laércio, que classificou o avanço como uma “grata surpresa”. “Foi uma surpresa para todo mundo. Para mim também. Encontro Flávio semanalmente, não só dentro do plenário. Quando ele anunciou a candidatura, todo mundo ficou com uma interrogação se iria dar certo ou não, porque a gente precisa de enfrentamento. O passar do tempo e os acontecimentos do lado da esquerda, como o Carnaval, ajudaram muito. Naquele dia, com uma paulada só, o Lula matou três coelhos. A imagem dele, a família e a igreja. Como é que pode um negócio daquele? Fora o desrespeito com um brasileiro da qualidade de Michel Temer, lamentável. Mas é a crueldade da política”, completou.

O parlamentar ainda criticou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a jornada de trabalho 6x1, iniciativa da deputada federal Érika Hilton (PSOL-SP), e que foi abraçada pelo governo federal. O tema, segundo ele, divide muitas opiniões no Congresso Nacional e deve permear o debate político antes das eleições – justamente o que enseja a crítica de Oliveira.

“Esse projeto é eleitoreiro. Não precisa de lei para acabar a jornada de trabalho 6x1. Isso já existe na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e nós temos um instrumento legal, legítimo, aplicável e que funciona muito bem nas relações do trabalho, que se chama convenção coletiva de trabalho. Porque existe uma variedade gigantesca de escalas no país. Um projeto desses não é para dar cinco dias de trabalho e dois dias de folga. Não é assim que a banda toca. A realidade não é essa. Imagina a quantidade de escalas que existe nas categorias que formam o serviço médico, na segurança ou no transporte. Como você consegue definir uma escala só? Na minha opinião, é um projeto eleitoreiro, aproveitando para surfar na onda das eleições que estão se aproximando para fazer algo que me incomoda bastante”, disparou Laércio.

A polêmica em torno do tema coloca a necessidade de maior descanso e tempo com a família em contradição com o receio de diminuir a remuneração. Por isso, segundo o senador, o tema não encontrará consenso no Congresso Nacional.

“O problema é a eleição que está chegando e muita gente quer surfar nesse projeto para falar na sua base que votou a favor do fim da escala. Dizer que agora vai ter mais tranquilidade, mais dias de folga para estar na sua casa. Será que o Brasil precisa disso ou o Brasil precisa de produtividade? O brasileiro precisa, na verdade, é de fugir do salário mínimo. Tem que deixar o trabalhador brasileiro fazer o salário dele. O que a gente precisa pensar enquanto legisladores é entender o ambiente perfeito para que a sociedade e o trabalhador brasileiro tenham condições de construir a sua renda. O que a gente precisa é exatamente esse ambiente para que o Brasil avance, que a sociedade usufrua melhor daquilo que ela sabe fazer dentro da habilidade de cada um”, concluiu.

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