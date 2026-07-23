A- A+

Eleições 2026 Federação PSDB-Cidadania apoiará reeleição de Tarcísio em SP, diz Alex Manente Líder da federação reforça que o republicano representa as visões ideológicas do PSDB e do Cidadania

Presidente da federação PSDB-Cidadania em São Paulo, o deputado federal Alex Manente (Cidadania) disse nesta quarta-feira, 23, que a agremiação apoiará a reeleição do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). O apoio também foi confirmado ao Estadão por fontes no PSDB paulista, que deve se manifestar oficialmente nas próximas horas.

Aliados do governador afirmavam nos bastidores que o acordo já estava selado e aguardavam uma manifestação pública de Manente, que se reuniu com Tarcísio na terça-feira, 21. Com PSDB e Cidadania, a coligação do governador chega a 10 partidos.

"Para o governo do Estado, nós estaremos com o governador Tarcísio. Isso já é uma definição. [...] A federação deve oficializar na nossa convenção esse apoio", disse Manente em entrevista ao Diário do Grande ABC.

Ele afirmou ainda que a federação lançará candidatura ao Senado, com o objetivo de representar as visões ideológicas de PSDB e Cidadania.

"Nós não vamos adiantar [o nome] e a escolha será a melhor, que tenha chance de levar uma cadeira para a nossa federação", disse Manente. Nos últimos meses, um dos nomes cotados para a vaga foi o de Soninha Francine (Cidadania), ex-secretária de Direitos Humanos de São Paulo.

É a primeira vez desde a fundação do PSDB que o partido não terá candidato ao Palácio dos Bandeirantes. Os tucanos cogitaram lançar o ex-prefeito de Santo André, Paulo Serra, mas ele desistiu após não conseguir formar alianças que viabilizassem sua candidatura.

Tarcísio passou os últimos dias focado em fechar os últimos detalhes de sua coligação. Ele selou o apoio do Podemos ao almoçar na última quarta-feira, 21, com a presidente do partido, Renata Abreu, na ala residencial do Palácio dos Bandeirantes.

Na mesma data, recebeu o presidente do Avante, Luis Tibé, que publicou um vídeo declarando o apoio da sigla ao governador.

O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, também divulgou um vídeo nesta quinta-feira no qual formaliza o apoio a Tarcísio. A legenda já era presença esperada na coligação, visto que filiou o vice-governador Felício Ramuth em março, após o rompimento dele com Gilberto Kassab, presidente do PSD.

Tarcísio também tem o apoio do PL, da federação União Progressista e da federação PRD-Solidariedade.

Veja também