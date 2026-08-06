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Eleições 2026

Federação Psol-Rede oficializa apoio à candidatura de Lula à reeleição

Partidos realizaram convenção nacional na quarta-feira (6)

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Federação Psol-Rede oficializa apoio à candidatura de Lula à reeleiçãoFederação Psol-Rede oficializa apoio à candidatura de Lula à reeleição - Foto: Andrew Harnik/Getty Images North America/Getty Images Via AFP

A Federação Psol-Rede Sustentabilidade oficializou apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à presidência da República. A convenção nacional ocorreu nesta quinta-feira (5).

Os partidos já haviam sinalizado a posição quando participaram da convenção do PT, no último fim de semana.

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Nas redes sociais, a federação confirmou participação na coligação para reeleger Lula.

“Vamos juntos derrotar a extrema-direita, defender a democracia e construir os caminhos para um Brasil mais justo”, citou o post.

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