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Eleições 2026 Federação Psol-Rede oficializa apoio à candidatura de Lula à reeleição Partidos realizaram convenção nacional na quarta-feira (6)

A Federação Psol-Rede Sustentabilidade oficializou apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à presidência da República. A convenção nacional ocorreu nesta quinta-feira (5).

Os partidos já haviam sinalizado a posição quando participaram da convenção do PT, no último fim de semana.

Nas redes sociais, a federação confirmou participação na coligação para reeleger Lula.

“Vamos juntos derrotar a extrema-direita, defender a democracia e construir os caminhos para um Brasil mais justo”, citou o post.

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