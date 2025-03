Fernanda Montenegro e Fernanda Torres recebem Diploma Bertha Luz pela defesa dos direitos femininos

A- A+

O Senado Federal realizará, nesta quinta-feira (27), uma cerimônia de entrega do diploma Bertha Luz, honraria destinada a personalidades que se destacam na luta pelos direitos das mulheres no Brasil. Entre as homenageadas estão as atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, não e filha que marcaram a história do cinema e agora recebem a distinção por suas trajetórias e conquistas.

A escolha de Torres e Montenegro para o prêmio foi feita pela senadora Eliziane Gama (PSD-MA) e pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), respectivamente. A cerimônia ocorre no mês em que se celebra o Dia Internacional das Mulheres e destaca figuras femininas que, ao longo de suas vidas e carreiras, contribuíram de forma significativa para o empoderamento e a defesa dos direitos das mulheres.

As duas atrizes são reconhecidas internacionalmente por seu talento, e em 2025, Fernanda Torres foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz por seu papel em "Ainda Estou Aqui", filme de Walter Salles, baseado na obra de Marcelo Rubens Paiva. A artista se tornou a segunda brasileira a receber uma indicação na categoria, sendo a primeira sua própria mãe, Fernanda Montenegro, que foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz em 1998 pelo seu papel em Central do Brasil.

A premiação Bertha Luz é uma homenagem à bióloga e advogada Bertha Lutz, cuja trajetória é marcada pela luta pelos direitos das mulheres. Lutz foi uma das fundadoras da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino e uma das principais responsáveis pela conquista do direito de voto para as mulheres no Brasil. Sua atuação política e científica a tornou uma figura emblemática da luta feminista no país.

Além de Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, outras 17 mulheres de diferentes áreas serão condecoradas com o diploma. Entre elas, estão figuras de destaque da educação, saúde, justiça, ciência, política e administração pública, como a produtora rural Ani Heinrich Sanders, a escritora Conceição Evaristo, a juíza Bruna dos Santos Costa Rodrigues, e a neurocientista Lúcia Willadino Braga.

O evento, que destaca o papel fundamental da mulher no Brasil, também será uma celebração da força feminina em diversos campos, com o objetivo de inspirar e fortalecer as futuras gerações.

Confira a lista das homenageadas deste ano:

Ani Heinrich Sanders - Produtora rural (indicada pela Senadora Jussara Lima, PSD-PI)

Antonieta de Barros (in memoriam) - Primeira mulher negra eleita deputada (indicada pela Senadora Ivete da Silveira, MDB-SC)

Bruna dos Santos Costa Rodrigues - Juíza no Tribunal de Justiça do Ceará (indicada pela Senadora Augusta Brito, PT-CE)

Conceição Evaristo - Escritora (indicada pela Senadora Teresa Leitão, PT-PE)

Cristiane Rodrigues Britto - Advogada e ex-ministra (indicada pela Senadora Damares Alves, Republicanos-DF)

Elaine Borges Monteiro Cassiano - Reitora do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (indicada pela Senadora Soraya Thronicke, Podemos-MS)

Elisa de Carvalho - Pediatra e professora universitária (indicada pela Senadora Dra. Eudócia, PL-AL)

Janete Ana Ribeiro Vaz - Empreendedora e cofundadora do Grupo Sabin (indicada pela Senadora Leila Barros, PDT-DF)

Jaqueline Gomes de Jesus - Escritora e professora (indicada pela Senadora Zenaide Maia, PSD-RN)

Joana Marisa de Barros - Médica mastologista (indicada pela Senadora Daniella Ribeiro, PSD-PB)

Lúcia Willadino Braga - Neurocientista e presidente da Rede Sarah (indicada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre)

Maria Terezinha Nunes - Coordenadora da Rede Equidade (indicada pela Bancada Feminina)

Marisa Serrano - Ex-senadora (indicada pela Senadora Tereza Cristina, PP-MS)

Patrícia de Amorim Rêgo - Procuradora de Justiça do Ministério Público do Acre (indicada pelo Senador Sérgio Petecão, PSD-AC)

Tunísia Viana de Carvalho - Ativista de direitos maternos (indicada pela Senadora Mara Gabrilli, PSD-SP)

Virgínia Mendes - Filantropa e primeira-dama de Mato Grosso (indicada pela Senadora Margareth Buzetti, PSD-MT)

Viviane Senna - Filantropa e presidente do Instituto Ayrton Senna (indicada pela Senadora Professora Dorinha Seabra, União-TO)

