Fernando Dueire: "É preciso diminuir o nível de tensão para focar nas ações que o povo clama"

A- A+

Economista e com uma extensa vida pública pautada principalmente nas questões de infraestrutura, o senador pernambucano Fernando Dueire (MDB) defende que o nível de tensão fruto da polarização política brasileira seja reduzido, para dar espaço às demandas populares. Em conversa com a Folha de Pernambuco, ele destacou ações do seu mandato na Casa Alta e também falou sobre os rumos do MDB nas eleições municipais deste ano. Formado em economia pela Universidade Federal de Pernambuco e servidor público, Dueire foi superintendente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) em Pernambuco (1995 e 1998) e secretário estadual de Infraestrutura (1999 a 2006). Ele assumiu definitivamente a vaga no Senado após a aposentadoria do ex-senador Jarbas Vasconcelos.

O senhor foi muito tempo do Poder Executivo. O que tem achado da experiência no Poder Legislativo, depois de um ano e meio no Senado?

"No Executivo você tem a condição de perceber claramente a contribuição que faz acontecer, porque participa de todo o ciclo do processo, do projeto, da ideia. Você vê sair do papel e se transformar na ação propriamente dita e depois na entrega. No Legislativo é um pouco diferente. A gente não tem essa condição, a gente contribui dentro de um pedaço do pacto social instalado, que é a parte de legislar, que é muito demorada, mas tão importante quanto."

O que o senhor destaca como mais relevante no seu mandato até aqui?

"Eu fui relator, ano passado, de dois contratos para a Prefeitura do Recife, um no valor de R$ 1,5 bilhão, e outro no valor de R$ 500 milhões. Há uma mensagem da Presidência da República para o Senado quando um ente da federação pede esses empréstimos e a Casa é quem autoriza. Foram recursos para habitação, drenagem, enconstas, pavimentação, urbanização. Isso deu lastro ao prefeito João Campos (PSB) para que ele pudesse fazer as ações que vem fazendo. Também relatei outro empréstimo, em torno de R$ 1 bilhão, que destinou recursos para a Compesa. Eu me reencontro de alguma forma com temas de infraestrutura e luto por eles."

O senhor também defende pautas relacionadas às energias renováveis. Como vê essa área atualmente no Brasil?

"Nós temos um desafio grande, de acelerar a mudança de matriz energética. O Brasil é privilegiado, porque tem 90% de renováveis, mas o mundo inteiro clama pelos avanços e é preciso que haja financiamento. Eu relatei um recurso grande para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Estamos falando de US$ 500 milhões de dólares, quase R$ 3 bilhões de reais para acelerar essa questão das energias renováveis."

Como esse recurso ajuda a acelerar o processo de mudança da matriz energética na ponta?

"O BNDES é um banco de fomento de desenvolvimento, então ele tem uma carteira de programas na qual empresas, e o próprio setor público, apresentam projetos e pedem financiamentos. Esses financiamentos saem com baixa taxa de juros e com longo período de pagamento. Então, na hora em que a gente tem pautas como o hidrogênio verde, biocombustível, energias eólica e solar, pequenas centrais elétricas, quer seja na mão do setor público ou na mão do setor privado, precisa de dinheiro. O BNDES solicitou ao Senado autorização para ter o aval do Governo Federal nesse empréstimo, que foi pedido aos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) para enfrentar a transição energética. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD), me escolheu para ser o relator na Comissão de Assuntos Econômicos e no Planário."

Como o senhor vê essa questão da polarização política que se estabeleceu no Brasil, uma preocupação de especialistas? O País continua rachado como na época das eleições.

"O Brasil ficou dividido no pleito. Há um processo de radicalização de retóricas. Eu converso com as bancadas de um lado e do outro e digo que é natural que a gente tenha visões de mundo diferentes, frutos da formação, das circuntâncias. Cada um tem um entendimento do mundo. Isso faz com que as pessoas possam ir para o campo dos extremos. Mas é preciso ter clareza de para onde estamos indo. Se for para o mesmo lugar, que é o bem comum, ações efetivas que o povo clama, a gente precisa diminuir esse nível de tensão para focar em habitação, emprego, mobilidade, saúde, educação."

Em Pernambuco ainda não há definição de para qual lado o MDB vai nas eleições municipais. Qual a sua visão?

"O MDB é um partido que tem serviços grandes prestados ao Brasil e sempre foi um partido plural. Então, ele nasceu com a pluralidade de pensamentos. Essa gênese prevalece até hoje, ele busca construir unidade, mas não impõe aos seus membros um pensamento absoluto. No caso do Recife, a gente tem conversado internamente sobre as eleições, mas ainda não esgotamos a discussão. Há pessoas que entendem que o MDB não deve acompanhar o prefeito João Campos e há pessoas que defendem que deve acompanhar. Está sendo construído num ambiente maduro de diálogo e só crescemos com isso. Acredito que até o dia 30 devemos chegar a um entendimento e é natural que o que for decidido no Recife se estenda para outras cidades, como Caruaru, no Agreste."

Veja também

Blog da Folha Programa de Aceleração da Transição Energética é aprovado na Câmara dos Deputados