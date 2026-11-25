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Posse Fernando José Pereira de Araújo assume a presidência da Academia Pernambucana de Letras Jurídicas Solenidade na Faculdade de Direito do Recife marca a posse da diretoria para o biênio 2026-2028, a chegada de nova acadêmica e o lançamento dos Anais do Jubileu de Ouro

A Academia Pernambucana de Letras Jurídicas (APLJ) empossou, nesta quarta-feira (25), no Salão Nobre da Faculdade de Direito do Recife (FDR/UFPE), a nova diretoria que comandará a instituição no biênio 2026-2028. A sessão solene marcou a passagem de comando da casa: após dois biênios à frente da Academia, a presidente Rosana Grinberg transmitiu o cargo para o advogado, professor e procurador federal aposentado Fernando José Pereira de Araújo. Demais membros da diretoria também foram empossados na ocasião.

Ao projetar os próximos anos de gestão, o novo presidente destacou a importância de conectar a tradição jurídica às rápidas mudanças contemporâneas. “Nesse período de dois anos, nós vamos fazer uma visitação ao passado do Direito para entender o presente do Direito e a gente poder projetar o futuro do Direito. A sociedade tem que entender porque é que o Direito se transforma tanto. As regras sociais, as leis. Esse é o nosso desafio de ajudar na compreensão dessa transformação”, afirmou Fernando Araújo.

Como primeira ação prática dessa diretriz, Araújo anunciou a realização de um concurso de monografias voltado para estudantes de Direito. A iniciativa, firmada em convênio com o Instituto Urbano Vitalino, vai premiar trabalhos com o tema Justiça e Direito na Era da Inteligência Artificial.

Ao deixar a presidência e assumir a vice-presidência da casa, Rosana Grinberg agradeceu o período em que esteve à frente da instituição e celebrou a escolha do sucessor. “É uma honra maior ainda e uma felicidade enorme passar o bastão para Fernando Araújo. Que ele tenha muito sucesso e seja muito feliz”, declarou.

Além do presidente Fernando Araújo e da vice-presidente Rosana Grinberg, a diretoria eleita para o biênio 2026-2028 conta com Joana Carolina Lins Pereira como secretária, Deluse Amaral Rolim Florentino como tesoureira e José de Oliveira Santos como vice-tesoureiro.

Completam a equipe diretiva Roberta Corrêa de Araújo, como diretora cultural; Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto, como diretor de Tecnologia e Inovação; Luciana Grassano de Gouvêa Melo, como diretora de Patrimônio e Preservação de Acervos; e Ana Cláudia Brandão de Barros Correia, como diretora de Relações Institucionais.



Equidade de gênero

Na mesma cerimônia, a promotora de Justiça do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) Deluse Amaral Rolim Florentino tomou posse como nova acadêmica efetiva, passando a ocupar a Cadeira nº 40. Em seu discurso, ela ressaltou o compromisso com a ampliação da presença feminina nos espaços de poder.

“Carrego comigo a certeza de que um imenso aprendizado me aguarda, e que poderei compartilhar o que pude, modestamente, amealhar ao longo da jornada, com bastante idealismo e desejo de transformação da realidade posta. Somarei a minha voz à aguerrida representação feminina, em prol da paridade e da maior participação das mulheres nos postos de decisão e comando do Sistema de Justiça e de toda a sociedade. Ocuparei mais um espaço a reforçar a luta pela efetividade da equidade de gênero em nosso país”, destacou.

Memória dos 50 anos

A solenidade também foi marcada pelo lançamento dos Anais do Jubileu de Ouro da APLJ – Memória da Sessão Comemorativa. A publicação reúne, na íntegra, os discursos proferidos em 25 de agosto de 2026, quando a Academia celebrou o seu cinquentenário.

Segundo detalhou o novo presidente Fernando Araújo, o livreto registra não apenas uma celebração, mas um capítulo da história de uma instituição construída por muitas vozes, muitas mãos e um mesmo amor ao Direito e à palavra.



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