A- A+

CASO MASTER Ferrari dos prédios: imóvel de ex-presidente do BRB fica em edifício que reúne mais caros do Brasil Apartamento ligado a investigação da PF está em condomínio de altíssimo padrão no Itaim Bibi, com unidades que chegam a R$ 42 milhões e infraestrutura de luxo assinada pela Pininfarina

Um dos imóveis associados ao ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, alvo de investigação da Polícia Federal, está localizado em um dos endereços mais exclusivos do país: o condomínio Heritage Cyrela, no Itaim Bibi, em São Paulo. Conhecido no mercado imobiliário por abrigar alguns dos apartamentos mais caros do Brasil, o edifício assinado pela Pininfarina, estúdio italiano conhecido mundialmente por desenhar carros da Ferrari, reúne unidades que podem chegar a R$ 42 milhões.

De acordo com informações reveladas pela coluna de Malu Gaspar, a Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (16) o ex-dirigente, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. As investigações apontam que seis imóveis — quatro em São Paulo e dois em Brasília — teriam sido recebidos como propina, somando cerca de R$ 146 milhões. Cada um dos apartamentos de alto padrão na capital paulista está avaliado em mais de R$ 30 milhões.

Um desses imóveis está no Heritage. O edifício consiste em uma torre única de 31 andares, com um apartamento por andar e vista panorâmica de 360 graus.

As unidades variam entre 570 metros quadrados — com quatro suítes — e versões maiores, como os apartamentos do tipo maison, que chegam a 913 metros quadrados. Cada unidade conta com seis vagas de garagem, incluindo um box privativo, além de depósito exclusivo.

O condomínio oferece uma ampla estrutura de lazer e serviços, incluindo piscinas coberta e ao ar livre com raia, academia com equipamentos modernos, quadra de tênis, salão de festas com terraço, spa com sauna seca e úmida, brinquedoteca, playground, salão de jogos e áreas verdes. Há ainda comodidades como bicicletário, espaço gourmet, coworking, lavanderia e churrasqueira.

Área externa do edíficio Heritage - Cyrela/Divulgação

Entre os diferenciais, destacam-se hall privativo, arquitetura autoral, portaria 24 horas, acessibilidade, vagas para carros elétricos e gerador. Os apartamentos também contam com espaços para home office e acabamentos de altíssimo padrão.

Segundo a investigação, além de Paulo Henrique Costa, também é alvo da operação o advogado Daniel Monteiro, responsável pela administração de fundos e contas ligados ao empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A apuração indica que recursos desviados teriam sido utilizados para aquisição de imóveis de luxo, que serviriam como pagamento de propina.

Diálogos obtidos pela Polícia Federal mostram que Vorcaro tentou acelerar a venda de um dos apartamentos ao tomar conhecimento das investigações. Corretores ligados ao empresário vêm tentando negociar as unidades nos últimos meses, sem sucesso, em meio à circulação de informações no mercado sobre a origem dos recursos utilizados nas compras.

No caso do Heritage, o nome de Paulo Henrique Costa chegou a constar na lista de moradores do edifício, reforçando a ligação do ex-presidente do BRB com um dos empreendimentos mais exclusivos — e caros — do mercado imobiliário brasileiro.

Veja também