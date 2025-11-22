A- A+

VIOLAÇÃ Ferro de solda usado por Bolsonaro para tentar romper tornozeleira não é indicado para plástico Relatório da Secretaria Penitenciária do DF aponta que Bolsonaro admitiu ter usado o equipamento por 'curiosidade'

O ex-presidente Jair Bolsonaro, preso neste sábado, reconheceu ter usado um ferro de solda para tentar abrir a tornozeleira eletrônica que utilizava como medida cautelar. O equipamento é uma ferramenta elétrica que, ao aquecer a ponta, é capaz de derreter materiais como o estanho, mas não é próprio para derreter plástico, como a caixa da tornozeleira eletrônica, podendo sujar ou danificar a ponta da ferramenta.

No diálogo com uma agente, Bolsonaro afirma que usou "ferro de solda" no equipamento e alega que o fez por "curiosidade".

A ferramenta é amplamente utilizada por técnicos em eletrônica para consertar ou montar circuitos eletrônicos, conectar fios e em diversas outras aplicações de metalurgia, eletricidade e artesanato. O calor gerado permite a criação de conexões elétricas e mecânicas fortes. A ferramenta é perigosa, pois pode queimar a pele.

A informação consta em relatório da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE-DF), elaborado após equipes de fiscalização serem acionadas para verificar possível violação do dispositivo. Bolsonaro foi preso por risco de fuga após a constatação das avarias.

A secretaria também anexou um vídeo do momento em que a equipe da secretaria do DF inspeciona o aparelho.

Veja também