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BRASIL Festa da posse de Lula tem atrito entre Janja e o PT, impasse em megapalco e indefinição sobre custo Tamanho do evento e debate sobre quem pagará a conta provocam divergências; procurados, primeira-dama, partido e governo não comentam

Os preparativos para a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 5 de janeiro, têm gerado atritos entre a primeira-dama Janja da Silva e o PT, impasses sobre a dimensão do evento e indefinições a respeito de quem vai bancar a festa, ainda sem custo estimado.

Janja foi escolhida por Lula para coordenar a comemoração e está focada na articulação com artistas nacionais e internacionais para se apresentarem na Esplanada dos Ministérios. Como mostrou o colunista Lauro Jardim, do GLOBO, o cantor porto-riquenho Bad Bunny e o inglês Roger Waters, ex-Pink Floyd, devem participar.

O trabalho é feito ao lado de um grupo restrito de pessoas, como a ministra da Cultura, Margareth Menezes, e o secretário-executivo da pasta, Márcio Tavares. O núcleo tem atuado de forma isolada, com pouca interlocução com o PT, o que provocou insatisfações no partido. Procurados, Janja, PT e Presidência da República não se manifestaram.

A própria dimensão do evento tem despertado preocupações. Integrantes do partido afirmam que não há recursos disponíveis para pagar cachês de artistas internacionais nem a necessidade de montar um megapalco, nos moldes desejados pela primeira-dama.

Petistas veem um flanco aberto a críticas de bolsonaristas e até da própria base caso o governo decida bancar uma grande estrutura no momento em que se debate uma nova fase do ajuste fiscal — um primeiro pacote, com estimativa de economia de até R$ 56 bilhões em 2027, já foi aprovado pelo Congresso.





Há temor ainda sobre um tom triunfalista num momento em que os juros estão altos e uma parcela expressiva da população está endividada. Integrantes da cúpula do PT defendem que a festa seja modulada dentro desse contexto de aperto nas contas das famílias e do próprio governo.

Caso a opção seja por artistas nacionais, com uma demanda menor de estrutura para os shows, o PT se dispõe a pagar, por exemplo, os custos de um trio elétrico. No caso de astros do exterior, o partido avalia que só seria possível arcar com gastos acessórios, como passagens aéreas, logística e hospedagem em Brasília. Não há resposta ainda sobre quem seria responsável pelos cachês, que compõem a maior parte das despesas em eventos do tipo.

Há receio entre governistas também de que usar recursos da União para bancar uma festa do tipo possa gerar repercussões jurídicas, com acusação de uso de verba pública para a promoção pessoal de Lula. Também se estuda a possibilidade de captar recursos com sindicatos, mas não há definição.

A tensão replica um dilema já enfrentado pelo PT no primeiro turno da campanha presidencial, quando Lula percorreu o Brasil participando de eventos que contavam com um grande palco, tapete vermelho e uma passarela que o aproximava do público, além de telões.

Na época, integrantes da coordenação da campanha eram contra a estrutura, que, além de cara, implicava grandes custos logísticos de transporte. Janja, no entanto, fazia questão do modelo e opinava diretamente no roteiro dos comícios. No segundo turno, Lula passou a adotar apenas o modelo de "caminhadas" em que subia em um carro ou em um trio elétrico.

Segurança será reforçada

Em outra frente, a Presidência está preparando a cerimônia política, que conta com a posse de Lula no Congresso e a subida na rampa do Palácio do Planalto, seguida de discurso presidencial. O PT ficou responsável por receber o público que virá a Brasília. Uma das discussões é sobre espaços para receber a militância. O campus da Universidade de Brasília (UnB), o parque de exposições da Granja do Torto, o Parque da Cidade e escolas estão entre os locais que deverão ser utilizados.

O partido se articula para bancar a estrutura de banheiros químicos, água e gelo ao público — na posse de 2023, houve falta d'água, problema que o partido tentará corrigir desta vez. A legenda também atuará junto ao governo do Distrito Federal para haver policiamento e bombeiros militares nas áreas que receberão público.

O esquema de segurança especial vai ser mantido até 10 de janeiro, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Ao todo, 22 órgãos distritais e federais vão atuar em conjunto. Haverá pontos de revista em um perímetro de dois quilômetros a partir da rodoviária de Brasília até o palco dos shows.

Nos preparativos para a cerimônia, o Palácio do Planalto acompanha também o andamento das obras de revitalização da Praça dos Três Poderes, tradicionalmente utilizada para acomodar os apoiadores que assistem ao discurso presidencial. A previsão é de que Lula suba a rampa do Palácio do Planalto novamente acompanhado de representantes da sociedade como idosos,

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