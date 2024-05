"Fica em casa, vai cuidar da empresa": deputado aliado de Zema se exalta contra governador

A- A+

O clima na Assembleia Legislativa de Minas Gerais escalonou na manhã desta terça-feira com duras críticas ao governador, Romeu Zema (Novo), em meio à tramitação do reajuste salarial dos servidores públicos do estado. A reação foi capitaneada por um aliado de Zema, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Arnaldo Silva (União Brasil), que criticou a ausência de diálogo com o governador.

— Eu venho com tristeza pela falta de respeito, pela falta de diálogo. Olha a encruzilhada: o que vamos fazer sobre esse projeto? Deixar de votar e prejudicar outros servidores? Ou deixar de votar (...) Não podemos emendar o projeto, segurar o projeto vai adiantar? Eu fico preocupado se esse não é objetivo desse governo: segurar para não dar aumento nenhum — iniciou o deputado estadual.



Em seguida, Arnaldo Silva elevou o tom contra o governador e disse que a política é um ambiente para aqueles que estão dispostos a dialogar.

— Um governo que não abre portas para diálogo, um governo que não manda um representante, um governo que dá uma declaração de que se o servidor não está gostando, que tome outro rumo. A política é um ambiente para político, não para quem nega a política. Fica em casa, vai cuidar da empresa, mas não fica no ambiente político não — disse o presidente da CCJ.

Na manhã desta terça-feira, a Assembleia discute o Projeto de Lei 2309/2024, que propõe um reajuste de 3,62% ao funcionalismo. O texto está entravado na Casa com protestos do segmento e críticas que unem base e oposição.

No âmbito da segurança, os servidores cobram uma proposta do governador de 2019 que trazia o recomposição em três parcelas — uma que foi paga de 12% e outras duas de 13% que não foram cumpridas.

O projeto de lei começou a ser analisado pela CCJ na semana passada, mas foi retirado da pauta por pedido do deputado estadual Sargento Rodrigues (PL). Segundo o Sindicato dos Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais (Sinfazfisco-MG), a proposta corresponde a apenas um terço da inflação acumulada dos dois últimos anos, quando não houve reajuste.

O texto chegou à Assembleia em dois de maio, há 19 dias. Até o momento, contudo, ainda não foi votado em nenhuma das comissões.

Reajuste de 298%

Em meio aos revesses na Assembleia, uma emenda da oposição propõe que os servidores tenham um reajuste de 298%, em referência ao aumento dado pelo governador ao seu próprio salário no ano passado.

Em maio, Zema sancionou uma lei que fez com que seu salário passasse de R$ 10,5 mil para R$ 41,8 mil. O vice-governador, Mateus Simões, e secretários também tiveram suas remunerações reajustadas.

Na justificativa do projeto, o governo alegou que a proposta tinha como objetivo “adequar” os salários da administração estadual, que não eram reajustados desde janeiro de 2007, a partir da “recomposição das perdas decorrentes da inflação acumulada no período”.

Veja também

BLOG DA FOLHA Raquel Lyra defende pautas municipalistas na Marcha dos Prefeitos e destaca investimentos do Estado