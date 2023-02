A- A+

brasília Filha de Eduardo Cunha nomeia envolvido no escândalo da Ceperj como secretário parlamentar Dani Cunha tem Marlon Phillipe dos Santos Bruner em seu gabinete na Câmara dos Deputados; ex-servidor da prefeitura do Rio foi exonerado em setembro do ano passado

A deputada federal Dani Cunha (União Brasil-RJ) nomeou ex-servidor envolvido em um dos maiores escândalos de corrupção do estado do Rio de Janeiro como secretário parlamentar. Desde o último dia 7, o ex-servidor da prefeitura do Rio Marlon Philippe dos Santos Bruner, que foi exonerado em setembro do ano passado, trabalha no gabinete da filha do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha.

Bruner era um dos 263 servidores comissionados que também apareciam no quadro de funcionários da Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Ceperj), onde era assistente do Núcleo de Articulação Social da Zona Norte. O acúmulo de funções é proibido por lei.

O escândalo veio à tona após denúncia da Comissão Especial de Auditoria e Transparência do governo do Rio que detectou 714 funcionários fora do Rio e 1.220 loteados em outros órgãos.

Nas redes sociais, Marlon Bruner é seguido por influentes nomes da política carioca, tais como o deputado federal Sóstenes Cavalcante e o presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar. Ele se apresenta como pastor evangélico e vice-presidente da igreja Ministério Crescendo na Unção. Durante a pandemia, em maio de 2020, ele publicou registros em uma manifestação a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que ocorreu na praia de Copacabana, na zona sul da cidade.

"Viva o Brasil, viva o nosso presidente", diz, em vídeo.

Em nota divulgada à imprensa, a assessoria de Dani Cunha disse que não conhece "nada do passado” do secretário parlamentar que“o desabone e nem que o impeça de desempenhar suas atividades”. Marlon Bruner também foi procurado, mas preferiu não se manifestar.

Proximidade da família com governador

O novo secretário de Dani Cunha é filho do pastor Marcelo Bruner, presidente da igreja Ministério Crescendo na Unção e um dos religiosos aliados do governador do Rio, Claudio Castro. Em publicações nas redes sociais, os dois aparecem juntos em eventos oficiais. Durante as eleições do ano passado, o então candidato à reeleição esteve em cultos ministrados pelo pastor.

"Com a ajuda de nosso Deus, vencemos essa campanha de Reeleição do nosso amigo Claudio Castro com meu irmão Alexandre isquierdo de forma acachapante, agora, estamos todos envolvidos na campanha de Reeleição do Capitão! Tenho certeza que vamos vencer!!!! Todos unidos pelo Brasil!", escreveu Marcelo Bruner em publicação no Instagram.

Assim como o filho, Marcelo Bruner também apareceu vinculado a Ceperj. De acordo com o Ministério Público do Rio, o pastor recebeu cinco ordens de pagamento entre março e julho do ano passado. Agente da Guarda Municipal desde 1992, ele teve cargo de confiança na prefeitura, na condição de assessor especial, de 1º de janeiro de 2017 até 30 de agosto de 2021. Pelo Ceperj, ao todo, recebeu mais de R$ 55 mil — e por duas vezes sacou na boca do caixa. Marcelo foi exonerado do cargo de confiança depois que o município descobriu que ele estava na lista do órgão estadual.

Marcelo e Marlon Bruner foram procurados. O espaço permanece em aberto para futuras manifestações.

