Postagem
Filha de Michelle Bolsonaro é assaltada em São Paulo e tem celular roubado
Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro relatou em redes sociais que sua filha mais velha, Letícia Firmo, foi vítima de assalto
Michelle Bolsonaro junto à filha Letícia Firmo, que sofreu um assalto em São Paulo - Foto: Instagram/Reprodução
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou neste domingo, 26, que sua primogênita Letícia Firmo foi vítima de assalto em São Paulo. Letícia é fruto de um relacionamento anterior de Michelle.
Leia também
• Carlos Bolsonaro confirma pré-candidatura ao Senado por Santa Catarina e apoia Caroline de Toni
• Flávio Bolsonaro reage a aproximação de Paes com o PL para eleição de 2026: 'Não fui consultado'
• Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira, diz Lula
De acordo com a ex-primeira-dama em story do Instagram, Letícia não sofreu ferimentos e chegou bem a Brasília.
Ela não mencionou o local exato do crime ou se foi registrado um boletim de ocorrência, mas recomendou a seguidores que fiquem atentos a possíveis golpes usando o telefone da filha.
"Caso recebam alguma mensagem pedindo ajuda ou qualquer tipo de ajuda, desconsiderem e não respondam", escreveu Michelle.