Filha de Michelle Bolsonaro é nomeada para cargo comissionado no governo de SC

Letícia Marianna Firmo da Silva, filha mais velha da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, foi nomeada para um cargo de confiança no governo de Santa Catarina. O nome da nova assistente de gabinete da Secretaria de Articulação Nacional (SAN) consta na edição da última sexta-feira (14) do Diário Oficial do Estado. A assessoria do governador Jorginho Mello (PL) defendeu as qualificações da servidora.

A jovem de 20 anos vai atuar em Brasília e deve receber cerca de R$ 13 mil. Por meio de nota, o governo estadual afirmou que Letícia tem experiência na função - na Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa) - e está qualificada para voltar a exercê-la, pois "cursou direito e agora faz gestão pública pela Universidade Católica de Brasília", conforme o comunicado.

"A servidora será cobrada como todos os colaboradores e terá os mesmos direitos dos demais", acrescenta o texto. O governo de Santa Catarina explicou que ela será responsável por elaborar e controlar a agenda do gabinete, protocolar a entrada e saída de documentos oficiais, redigir e digitar atas de reuniões e acompanhar e-mails e telefonemas para a titular da SAN.

Discreta nas redes sociais, Letícia chegou a abrir seu perfil no Instagram no último mês e chegou a somar 53 mil seguidores. Ela vinha mostrando sua rotina e apostando na carreira de influenciadora digital. Sua conta na plataforma, entretanto, voltou a ser fechada.

O namorado de Letícia, Igor Matheus Modtkowski, também ganhou um cargo de confiança no gabinete de um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o ex-secretário de Aquicultura e Pesca e atual senador Jorge Seif (PL-SC). Ele foi nomeado para a função de motorista e recebe cerca de R$ 4 mil.

Antes de assumir namoro com Letícia, Modtkowski exerceu um outro cargo de confiança. Por dois anos, durante o governo do sogro, ele esteve lotado no Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Segundo o Portal da Transparência, Igor recebeu R$ 22.034,58 do Governo Federal ao longo de todo o período. Além do salário de R$ 1.100 que recebia pelo cargo de especialista no GSI, ele tinha uma remuneração de R$ 4.200 pagos pelas Forças Armadas por ser cabo do Exército.

Seif também deu um cargo para o filho 04 do ex-presidente, Jair Renan. Seu salário é de aproximadamente R$ 9,5 mil - o valor líquido da remuneração para o posto é de R$ 7,7 mil.

Meia-irmã no gabinete de Damares Alves

A meia-irmã da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Geovanna Kathleen, foi nomeada ajudante parlamentar pleno no gabinete da senadora e ex-ministra de Jair Bolsonaro (PL) Damares Alves (PL-DF). A remuneração para o cargo comissionado é de R$ 4 mil. Como mostrou o GLOBO, em agosto de 2021, Geovanna é uma das sete parentes de Michelle que a então ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos deu carona em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB).

Geovanna Kathleen também não é a única irmã de Michelle na política: Diego Torres foi nomeado, em janeiro, assessor especial do governo de Tarcísio Freitas (Republicanos-SP).

