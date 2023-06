A- A+

MATRIMÔNIO Filha de Michelle vai se casar com militar que exerceu cargo de confiança no GSI de Bolsonaro Ex-primeira-dama fez anúncio em evento em Rondônia no último sábado; O noivo de Letícia Firmo, Igor Matheus Modtkowski, esteve lotado no GSI durante o governo de Bolsonaro

A filha mais velha de Michelle Bolsonaro, Letícia Firmo, vai se casar com o militar e ex-especialista do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Igor Matheus Modtkowski. O anúncio foi feito pela ex-primeira-dama em evento do PL Mulher em Rondônia.

"Eu amo tanto Rondônia que minha filha vai se casar com um rondoniense. Gente, eu vou ter um neto 50% brasiliense e 50% rondoniense. Então vocês vão ter que me aturar aqui em Rondônia", afirmou Michelle Bolsonaro no último sábado.

Letícia e Igor assumiram namoro em fevereiro deste ano. Durante o governo do sogro, por dois anos, Igor esteve lotado em cargo de confiança no GSI. Segundo o Portal da Transparência, o noivo da filha de Michelle recebeu R$ 22.034,58 do Governo Federal ao longo de todo o período. Além do salário de R$ 1.100 que recebia pelo cargo de especialista no GSI, ele tinha uma remuneração de R$ 4.200 pagos pelas Forças Armadas por ser cabo do Exército.

Neste ano, tanto Letícia quanto Igor ganharam cargos em gabinetes de bolsonaristas de Santa Catarina. A enteada do ex-presidente foi nomeada assistente de gabinete da Secretaria de Articulação Nacional (SAN) na gestão do governador Jorginho Mello (PL). O salário é de quase R$ 13 mil. Já seu noivo recebe quase R$ 4 mil no posto de motorista do senador Jorge Seif.

A filha mais velha de Michelle Bolsonaro tem 20 anos e é fruto do primeiro casamento da ex-primeira-dama com o engenheiro elétrico Marcos Santos da Silva. Ela já era nascida quando Michelle conheceu Bolsonaro, a quem Letícia se refere como "Papi 2".

Ao longo do mandato de Bolsonaro, ela chegou a morar no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência e afirmou, em entrevista ao Extra em 2019, que a melhor parte de morar na residência oficial da Presidência era "não ter mais que lavar louça". Ela chegou a revender produtos de maquiagem do amigo pessoal da mãe, Agustin Fernandez, para fazer uma renda própria.

Apesar de ser brasiliense, Letícia viveu boa parte da vida no Rio de Janeiro, no condomínio Vivendas da Barra, na Zona Oeste da capital. Atualmente a filha mais velha de Michelle mora na nova residência da família, em um condomínio no Jardim Botânico, região nobre da capital federal. O local foi reformado para receber a família. Orientada pela equipe de segurança do ex-presidente, películas escuras nos vidros foram colocadas na residência para evitar que os novos moradores sejam vistos.

Em março deste ano, Letícia chegou a abrir sua conta pessoal no Instagram e intensificou as publicações sobre sua rotina. Neste período, chegou a compartilhou fotos antigas com seus seguidores. Ela mostrou registros de quando era criança ao lado do pai, sozinha e ao lado de Bolsonaro. Ela também contou que gosta muito de dirigir e que, quando Michelle está ocupada, ela e a responsável por levar e buscar a irmã Laura na escola.

Atualmente, ela possui mais de 65 mil seguidores, mas desde que foi nomeada por Jorginho Mello, voltou a tornar privado o seu perfil.

