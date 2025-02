A- A+

A ex-deputada federal Cristiane Brasil, filha do também ex-deputado federal o Roberto Jefferson, publicou um vídeo em suas redes sociais divulgando o serviço de uma agência de regularização de imigrantes nos Estados Unidos.

O serviço oferecido, segundo ela, é voltado para quem busca asilo no país por se considerar perseguido político no Brasil por ser de direita.

— Se você não foi perseguido como eu fui, mas tem medo de ser pelas suas opiniões ou fazer parte de algum grupo, o asilo é para você. (...) Se você é de direita, assim como eu, e se identifica com essas pautas, o asilo também é para você. Eu te garanto que sim — fala Cristiane no vídeo.

Na mesma publicação, ela explica que o processo de obtenção de asilo é longo, podendo durar de 15 a 25 anos, tempo em que a pessoa pode aguardar a tramitação nos Estados Unidos, com documentos o provisórios legalizados.

— É um processo longo, que pode durar de 15 a 25 anos, e durante esse tempo você vai estar trabalhando com permissão de tralho e documento de identificação americano

Ela ainda diz, na legenda da publicação, que o processo imigratório americano "não éum bicho de sete cabeças".

"Se você está desanimado com a situação do país como eu fiquei, se você ainda pensa num futuro melhor para você e seus filhos, se quer ser feliz num país seguro onde pode dirigir e sair às ruas sem medo de bandidos armados, pense em imigrar legalmente para os EUA. Tem gente boa e do bem para te ajudar. Não é esse bicho de sete cabeças nem o preço é impagável como te contam. Eu conheci e adorei a Newpath. Converse com elas!", escreveu ela em suas redes sociais.

Cristine Brasil é filha do ex-deputado Roberto Jefferson, que está preso preventivamente desde outubro de 2022 após abrir fogo contra policiais federais que cumpriam um mandado contra ele.

