Rio de Janeiro Filha de Ronnie Lessa cita "decepção" em carta após homologação da delação do pai Mohana Lessa afirmou que durante cinco anos abriu mão de sua vida para tentar provar a inocência do ex-PM acusado de dar os tiros que mataram Marielle Franco e Anderson Gomes

Filha de Ronnie Lessa, Mohana Lessa escreveu uma carta na qual afirmou que, após a homologação da delação do pai, deixará de tentar provar a inocência dele. Ela disse que "confiava fielmente, até o último segundo" mas quem a partir de agora, mantém o posicionamento inicial, de que romperia com o ex-PM caso ficasse comprovada sua participação nas mortes da ex-vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, crime que classificou como uma "brutalidade". As informações são da Rádio CBN.

Leia a íntegra da carta:

"Como eu havia dito há algumas semanas atrás, eu só queria que tudo fosse um pesadelo da pior espécie (do qual) que eu pudesse acordar e seguir minha vida.

Sem muitas delongas, a partir da confirmação da homologação de uma delação feita pelo Lessa (ou Ronnie, como eu conhecia), nós, como 'família', mantemos nosso posicionamento inicial. É inadmissível tamanha brutalidade cometida. É totalmente contra o que nós pensamos, acreditamos e defendemos.

Por 5 anos eu me desdobrei em mil e abri mão da minha vida para tentar provar a inocência de quem não era inocente. Eu confiava fielmente, até o último segundo. Não sei se era minha razão falando, ou meu coração. Minha mãe foi presa, meu tio foi preso, amigos foram presos, eu mesma fui processada, e isso tudo, a troco de que?

Sempre clamei por justiça, seja ela qual for. E isso não mudará nunca. De todo modo, nós, como família, não aceitamos e não aceitaremos qualquer proteção vinda desse acordo. Acreditamos que não temos absolutamente NADA a ver com essa história, e só queremos distância e paz disso tudo. A escolha desse crime não foi nossa, portanto as consequências também não serão nossas. Que Deus, com toda sua misericórdia, possa perdoar os responsáveis por isso tudo algum dia.

A escolha feita pelos participantes disso, sejam eles quem forem, acabou não somente com a vida da vereadora Marielle e seu motorista Anderson, como também de suas respectivas famílias, e com as nossas. Nada nunca mais será como antes.

Eu tenho a péssima mania de me desculpar por erros que eu não cometi. Portanto, me perdoem, do fundo do meu coração, por tudo o que eu não fiz. Eu realmente sinto muito; por vocês, e por nós. Espero sinceramente que Deus possa nos confortar de alguma maneira depois que tudo isso acabar (se for possível). E que tudo acabe logo.

Assinado: Mohana (em meu nome e de toda minha família, que compartilhamos do mesmo sentimento de decepção e tristeza)."

