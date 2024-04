A- A+

São Paulo Filha de Valéria Bolsonaro ganha cargo na Alesp com ida de mãe para governo Tarcísio A nomeação de Ana Beatriz Ramos Bolsonaro foi feita a pedido do deputado André Bueno (PL)

A filha da deputada estadual e nova secretária de Políticas para a Mulher Valéria Bolsonaro foi nomeada como secretária especial na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). A informação foi revelada pela Folha de S.Paulo e confirmada pelo Globo.

A nomeação de Ana Beatriz Ramos Bolsonaro, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo nesta terça-feira, foi feita a pedido do deputado André Bueno (PL), suplente que assumiu a vaga de Valéria no Parlamento.

Valéria foi escolhida para suceder Sonaira Fernandes no secretariado do governador Tarcísio de Freitas.

Formada em biologia, Valeria Bolsonaro atuou como professora na rede pública e está no segundo mandato como deputada estadual. Inicialmente ela tinha sido eleita pelo PSL (hoje União Brasil após fusão com o DEM), e depois migrou para o PL.

Dentro da Alesp, ela presidiu a Comissão de Defesa e dos Direitos das Mulheres, integrou a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Doenças Raras e coordenou a Frente Parlamentar em Defesa do Combate ao Câncer.

