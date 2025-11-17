A- A+

RIO DE JANEIRO Filha mais velha de Lula passa mal e é internada em hospital de Niterói Lurian Cordeiro Lula da Silva passa bem, afirmam fontes ligadas à família

Lurian Cordeiro Lula da Silva, filha mais velha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi internada num hospital em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, depois de passar mal neste fim de semana. Fontes ligadas à família afirmaram ao Globo que ela deu entrada na unidade de saúde no sábado e segue no local nesta segunda-feira. Lurian passa bem.

A jornalista e coordenadora de Direitos Humanos do PT de Sergipe sentiu um mal-estar no peito e foi encaminhada ao setor de cardiologia. Segundo o g1, Lurian notou o incômodo no peito depois de um "abalo emocional" no sábado.

O nome do hospital e detalhes do quadro clínico não foram divulgados.

O presidente Lula ainda não havia se manifestado sobre a internação da filha, até a última atualização desta reportagem.

Lurian é a primogênita do petista, que também é pai do educador físico Luis Claudio, do biólogo Fábio Luiz, do publicitário Sandro Luis e do psicólogo Marcos Claudio.

