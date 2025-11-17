A- A+

alta hospitalar Filha mais velha de Lula recebe alta após ser internada no fim de semana O quadro é considerado estável e Lurian passa bem

Lurian Cordeiro Lula da Silva, filha mais velha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), recebeu alta nesta segunda-feira, 17, de um hospital de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, onde estava internada após passar mal no fim de semana. Segundo fontes próximas à família, ela deu entrada na unidade no sábado.

A jornalista, que também coordena a área de Direitos Humanos do PT em Sergipe, buscou atendimento após sentir um forte mal-estar no peito derivado de um "abalo emocional" no sábado. Encaminhada ao setor de cardiologia, ela passou por avaliação especializada. O quadro é considerado estável e Lurian passa bem.

Até agora, o presidente Lula ainda não se manifestou publicamente sobre a internação da filha. Lurian é a primogênita do presidente e irmã de Luis Claudio, Fábio Luiz, Sandro Luis e Marcos Claudio.



