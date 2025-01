A- A+

EUA Filho de Bolsonaro tenta convencer staff de Trump a lamentar ausência do pai durante evento de posse Diálogos para que Trump mencione Bolsonaro em meio aos agradecimentos têm sido conduzidos por Eduardo Bolsonaro com Donald Trump Jr.

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi aos Estados Unidos, onde representa a família na posse de Donald Trump, com a missão de fazer com que o mandatário americano cite o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em seu discurso inaugural ou mesmo em algum vídeo gravado durante o evento.



Os diálogos para que Trump mencione Bolsonaro em meio aos agradecimentos têm sido conduzidos por Eduardo Bolsonaro com Donald Trump Jr e o objetivo é fazer com que o presidente americano lamente a ausência do ex-presidente brasileiro, enquanto faz os agradecimentos aos chefes de estado presentes.



Estarão presentes nomes como Javier Milei, presidente da Argentina, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, e Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália.

Ao mencionar Bolsonaro, aliados o reforçariam como único nome viável deste campo político, respeitado por autoridades internacionais, e com isto refutariam outros nomes que se insurgem neste campo político, como o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), e o cantor Gusttavo Lima, que sonham em concorrer ao Palácio do Planalto nas próximas eleições.



Ausente à posse de Trump por não ter conseguido autorização para deixar o Brasil, Bolsonaro também é representado no exterior pela ex-primeira dama Michelle Bolsonaro que fez uma videochamada com o marido durante um jantar de gala em Washington neste domingo. O momento foi registrado por Eduardo em um vídeo publicado nas redes sociais.

No post feito por Eduardo, Bolsonaro aparece sorrindo ao falar com Michelle, sendo também mostrado o ambiente em que se realizava um evento à luz de velas para os convidados de Trump no National Building Museum, na capital dos Estados Unidos. "Essa maldade vai acabar, podem anotar", escreveu o deputado na legenda do post.

Além de Eduardo e Michelle, pelo menos 30 deputados e senadores devem comparecer à posse, segundo um interlocutor. Estão na lista aliados próximos do ex-presidente, como Bia Kicis (PL-DF) e Gustavo Gayer (PL-GO), além do próximo líder da bancada do PL, Sóstenes Cavalcante (PL), e dos senadores Jorge Seif (PL-SC) e Eduardo Girão (Novo-CE).

Eduardo é elogiado por estrategista de Trump

Em um almoço organizado com aliados neste domingo, o estrategista político e ex-assessor de Donald Trump Steve Bannon afirmou que o ex-presidente brasileiro foi barrado de comparecer à posse porque "o Brasil comunista e marxista segurou o seu passaporte".



Durante o seu discurso, ele também fez uma homenagem à comitiva de parlamentares bolsonaristas presentes e se referiu a Eduardo Bolsonaro como o "o futuro presidente do Brasil".

— Essa é uma das pessoas mais importantes no nosso movimento pela soberania ao redor do mundo. E acho que um dia, e num futuro não tão distante, (será) o presidente do Brasil — disse Bannon ao receber o deputado no palco.

Em resposta, Eduardo relatou que a inelegibilidade do pai foi determinada por ele ter se "encontrado com embaixadores no meio do processo eleitoral" e afirmou que espera que, assim como os Estados Unidos reconduziram Trump à Casa Branca, o Brasil reeleja Bolsonaro em 2026.

