PT Filho de José Dirceu quer presidir PT no Paraná e pode se opor a grupo de Gleisi Diretório do partido hoje é comandado pelo deputado estadual Arilson Chiorato; Zeca Dirceu tem mágoas das eleições do ano passado

Após ter sido preterido nas eleições municipais de Curitiba e não ter tido o apoio do comando estadual para concorrer à prefeitura, o deputado federal Zeca Dirceu, filho do ex-ministro José Dirceu, lançou sua candidatura à Presidência do diretório do PT no Paraná.

Hoje, o comando é do deputado estadual Arilson Chiorato, aliado da presidente nacional, Gleisi Hoffmann.

A candidatura foi oficializada em encontro recente, quando o deputado lamentou o desempenho da sigla, que elegeu três prefeitos no Paraná. Ao Globo, Zeca Dirceu disse estar "animado" com a possibilidade de assumir o comando:

— Existe um movimento grande, sugerindo meu nome. Estou super animado, nasci dentro deste partido — afirmou, em referência ao seu pai.

Ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu está no PT desde a sua fundação, em 1980. Ele chegou a ter cargos de influência no diretório de São Paulo e na direção nacional.

Ao que tudo indica, Zeca deve enfrentar o grupo de Gleisi na esfera local, mas ainda não há definição se Chiorato irá lançar um candidato à sucessão.

Internamente, o deputado somou desentendimentos e lidera uma espécie de ala adversária.

As rusgas tiveram início nas eleições municipais, quando ele e a deputada federal Carol Dartora defendiam uma candidatura própria em Curitiba e colocaram seus nomes à disposição. Os comandos das siglas, estadual e nacional, costuraram um acordo de apoio ao deputado federal Luciano Ducci (PSB), que terminou em terceiro lugar na disputa.

Publicamente, Arilson Chiorato e Zeca Dirceu pregam a união.

"Um partido forte é um partido unido! Em 2022, fizemos muitas dobradas, atuamos nas mesmas frentes de luta e seguimos com o compromisso de eleger Lula em 2026 para mais um mandato", escreveu Zeca sobre Chiorato nas redes sociais, há dois dias.

